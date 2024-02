Lamborghini Arena: Έρχεται η μεγαλύτερη εκδήλωση στην ιστορία της μάρκας

Η πίστα της Ίμολα θα φιλοξενήσει το διήμερο 6-7 Απριλίου μία σειρά από δραστηριότητες για τους φίλους της Lamborghini.

Αυτή τη γιορτή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας κάτοχος Lamborghini ή λάτρης της ιταλικής μάρκας. Το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου 2024 η διάσημη πίστα της Ίμολα στην Ιταλία θα φιλοξενήσει την εκδήλωση Lamborghini Arena.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο event που έχει οργανώσει ποτέ η μάρκα από την Σαντ'Αγκατα Μπολονέζε. Εκατοντάδες αυτοκίνητα της Lamborghini θα δώσουν το «παρών», ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 500 αυτοκίνητα θα συνθέσουν την μεγαλύτερη παρέλαση που έχει γίνει ποτέ με μοντέλα της μάρκας.

