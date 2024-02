Η Formula 1 προχώρησε σε μία κίνηση που μαρτυρά πως εξετάζεται η ένταξη στο καλεντάρι ενός ακόμη Grand Prix από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το 2017 ανέλαβε τα ηνία της Formula 1 η Liberty Media. O αμερικανικός κολοσσός εξαγόρασε τα εμπορικά δικαιώματα για 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια κι έκτοτε έχει μεταμορφώσει το σπορ. Στόχος της είναι να κάνει το άθλημα πιο δημοφιλές σε όλο τον πλανήτη και ειδικά στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, μετράμε τρία Grand Prix στη χώρα, με αυτά του Μαϊάμι και του Λας Βέγκας να πλαισιώνουν το Τέξας.

Θα δούμε όμως ένα επιπλέον να προστίθεται στο ήδη «φουσκωμένο» καλεντάρι; Αυτό μπορεί να μην είναι μακριά από την πραγματικότητα.

