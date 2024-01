Όπως κάθε χρόνο, το ντοκιμαντέρ της ψηφιακής πλατφόρμας για τον κόσμο της Formula 1, θα προβληθεί πριν την έναρξη της σεζόν.

Λίγες ημέρες προτού αρχίσει ο μαραθώνιος του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2024, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε… μαραθώνιο μπροστά από την οθόνη, απολαμβάνοντας τη νέα σεζόν του «Formula 1: Drive To Survive». Το δημοφιλές ντοκιμαντέρ του Netflix επιστρέφει και η έκτη του σεζόν αναμένεται με ενδιαφέρον!

Όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα ψυχαγωγίας, το «Drive To Survive» θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Φεβρουαρίου – δηλαδή την τρίτη και τελευταία ημέρα του μοναδικού τεστ εξέλιξης ενόψει της νέας σεζόν. Και μερικά 24ωρα πριν την έναρξή της!

