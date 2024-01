Η γερμανική ομάδα θέλει όσο τίποτα να επιστρέψει στους τίτλους στη Formula 1 και για το λόγο αυτό κρατά στις τάξεις της ένα πρόσωπο-κλειδί.

Η Mercedes-AMG προχώρησε σε μία πολύ σημαντική κίνηση, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Τζέιμς Άλισον. Ο Βρετανός θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία για πολλά ακόμη χρόνια και θα επιβλέψει την εξέλιξη του μονοθεσίου με το οποίο η γερμανική ομάδα θα πάρει μέρος στη Formula 1 το 2026.

Ο 55χρονος Άλισον πήγε στο εργοστάσιο του Μπράκλεϊ το 2017 και διαδέχθηκε τον Πάντι Λόου. Το 2021 έφυγε από το ρόλο του και έγινε ο διαχειριστής του τεχνικού τμήματος, αφήνοντας την ηγεσία στον Μάικ Έλιοτ. Στα χρόνια που βρίσκεται στη Mercedes, έχει συνεισφέρει στην κατάκτηση τίτλων, ενώ ήταν ο ενορχηστρωτής της W10, του ταχύτερου μονοθεσίου στην ιστορία του σπορ.

We are delighted to confirm that James Allison has signed a long-term contract extension to remain as Technical Director 👏