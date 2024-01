Μία ματιά σε αριθμούς και επιτεύγματα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καταδεικνύει πόσο εντυπωσιακά είναι όσα έχει κάνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

H Scuderia Ferrari θα μπει στη μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2024, με την επιστροφή στις επιτυχίες να αποτελεί μονόδρομο. H ιταλική ομάδα θέλει να τα βάλει με τη Red Bull Racing και ιδανικά, να επιστρέψει στους τίτλους! Έχει άλλωστε πολλά χρόνια να γευτεί αυτή την επιτυχία, με τον τελευταίο της να είναι εκείνος των κατασκευαστών του 2008.

Από τη μέρα που αποχώρησε ο Μίκαελ Σουμάχερ (σ.σ. στο τέλος του 2006), η Scuderia έχει αγωνιστεί σε 333 αγώνες της F1 και έχει κατακτήσει συνολικά 51 νίκες. Αριθμός που μεταφράζεται σε 3 νίκες ανά σεζόν ή αν θέλετε, ποσοστό νικών μέσα στη σεζόν, της τάξης του 15,31%. Στα χρόνια αυτά πήρε έναν τίτλο στους οδηγούς με τον Κίμι Ράικονεν, το 2007, ενώ υπήρξε διεκδικήτρια με οδηγούς όπως οι Φελίπε Μάσα, Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ.

The year Max went from 1️⃣ ⇢ 🔟 wins in a row 🏆 pic.twitter.com/TmJl3hgGoQ