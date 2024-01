Η Porsche «απάντησε» στην Tesla με νέο ρεκόρ στο Νίρμπουργκρινγκ (vid)

Η γερμανική μάρκα πήρε το... αίμα της πίσω για το drag race ανάμεσα στο Cybertruck και μία 911.

Θυμάστε όταν στην έναρξη πωλήσεων του Tesla Cybertruck ο Ίλον Μασκ είχε παρουσιάσει ένα βίντεο από κόντρα του ηλεκτρικού pick up με μία Porsche 911; Ε, τώρα ήρθε η ώρα η Porsche να «απαντήσει».

Όχι με ένα αντίστοιχο drag race, αλλά με τον κορυφαίο χρόνο για ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην «Πράσινη Κόλαση». Η μάρκα από το Τσουφενχάουζεν πήγε στο Νίρμπουργκρινγκ με μία Taycan προ-παραγωγής και κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο της στη διαδρομή των 20,8 χλμ. κατά 26 δευτερόλεπτα σε σχέση με μία Taycan Turbo S Sport τον Αύγουστο του 2022. Η διαφορά αυτή είναι στην πίστα μεγαλύτερη του 1,3 χιλιομέτρου.

Μάλιστα ο χρόνος 7:07.55 που σημείωσε το ηλεκτρικό sports car με οδηγό τον Λαρς Κερν είναι κατά 18 δευτερόλεπτα καλύτερος του Tesla Model S Plaid με τους 1.000 ίππους! Επίσης υπολείπεται κατά μόλις 2 δευτερόλεπτα του ηλεκτρικού hypercar Rimac Nevera.

Μέχρι να δημοσιοποιηθεί το πλήρες βίντεο τον προσεχή Μάρτιο, η Porsche μας έδωσε μία πρόγευση.



The new Porsche Taycan electric vehicle completed a Nurburgring lap in 7:07.



That is 17 seconds faster than the Tesla Model S Plaid & only 2 seconds off the Rimac Nevera's EV record.



The difference?



A Nevera is $3M while the Taycan is $200k.



EV performance is getting so good.