Σε ποια χώρα το Volkswagen Group αύξησε κατά 80% τις πωλήσεις ηλεκτρικών

O γερμανικός όμιλος προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιό του στην μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων βιώνουν σκληρό ανταγωνισμό από τους Κινέζους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς το κόστος αγοράς των «Made in China» ηλεκτρικών είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ήδη αρκετές μάρκες με έδρα της Κίνα, όπως η MG και η BYD, έχουν κάνει δυναμικό... μπάσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τους Ευρωπαίους είναι σημαντικό να αυξήσουν τις πωλήσεις EV όχι μόνο στη Γηραιά Ήπειρο αλλά και στην Κίνα, που είναι με διαφορά η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως.

Το Volkswagen Group σημείωσε σημαντική άνοδο πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα τον Νοέμβριο, όμως σε απόλυτο αριθμό τα νούμερα παραμένουν χαμηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο γερμανικός όμιλος, οι παραδόσεις αμιγώς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 24.711 αυτοκίνητα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 80% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

