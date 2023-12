Κι όμως ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αναγνωρίζει έναν αγώνα από τον οποίο δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τη συνολική του απόδοση.

Έπειτα από μία χρονιά με 19 νίκες σε 22 Grand Prix ελάχιστοι πιστεύουν πως υπάρχει κάποιο αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο ο Μαξ Φερστάπεν δεν απέδωσε στο 100%. Ο Ολλανδός είχε μία απίθανη σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και σημείωσε πολλά νέα ρεκόρ.

Παρ’ όλα αυτά ο Φερστάπεν επέλεξε έναν αγώνα στον οποίο ο ίδιος δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοσή του. Και πριν κάποιος πει για τη Σιγκαπούρη, όχι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν επέλεξε στο Grand Prix της Μαρίνα Μπέι.

Travelling back to the #F1Sprint in Losail ⏰⏪pic.twitter.com/KT6lwJCZRO