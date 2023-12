O Μασκ τα «χώνει» σε όσους αμφιβάλλουν για την ασφάλεια του Cybertruck

Ο ιδρυτής της Tesla σχολίασε μέσω του twitter τους επικριτές του ηλεκτρικού pick up.

Με δύο χρόνια καθυστέρηση και κατά 50% υψηλότερη τιμή από τις αρχικές εξαγγελίες, το Cybertruck άρχισε την εμπορική του πορεία στις ΗΠΑ. Αναλυτές πάντως αμφισβητούν κατά πόσο η Tesla θα μπορέσει να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την παραγωγή του ηλεκτρικού pick up.

Δείτε το Cybertruck να νικά στο 1/4 του μιλίου μία Porsche 911, ενώ κουβαλά μια άλλη 911!

Πέρα από την τιμή αρκετοί έχουν σχολίασαν τη σχεδίαση του εμπρός μέρους, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε πεζούς σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Ίλον Μασκ ασφαλώς και δεν συμφωνεί και μέσω του X (πρώην twitter) τάχθηκε υπέρ αναφοράς του Whole Mars Catalog ότι το Cybertruck δεν είναι επικίνδυνο για τους πεζούς.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι το Cybertruck θα αποδειχτεί αρκετά πιο ασφαλές ανά μίλι από άλλα trucks, τόσο για τους επιβάτες του όσο και για τους πεζούς», έγραψε στο twitter.

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU