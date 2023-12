Η Formula 1 ανακοίνωσε τα Grand Prix στα οποία θα περιλαμβάνονται οι αγώνες μικρής διάρκειας, ενώ θα αλλάξει και φέτος ο τρόπος διεξαγωγής τους.

Το 2021 το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ υιοθέτησε τους Αγώνες Σπριντ. Ο στόχος τους ήταν να προσθέσουν επιπλέον αξία σε ένα αγωνιστικό τριήμερο και να προσφέρουν περισσότερο θέαμα σε όσους παρακολουθούν είτε από την πίστα, είτε από την τηλεόραση.

Φέτος ο αριθμός των σπριντ αυξήθηκε στα έξι και σε αυτό το νούμερο θα παραμείνει η Formula 1 και το 2024. Ωστόσο δεν θα δούμε Αγώνες Σπριντ στις ίδιες πίστες, καθώς ανακοινώθηκαν δύο αλλαγές σε σύγκριση με τη φετινή χρονιά.

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, με το Grand Prix να είναι προγραμματισμένο για τις 19-21 Απριλίου. Ο δεύτερος θα είναι και πάλι σε νέα πίστα, με το Μαϊάμι να αποκτά για πρώτη φορά δικό του σπριντ. Το πρώτο GP επί αμερικανικού εδάφους θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 3-5 Μαΐου. Οι πίστες που αντικαθιστούν είναι αυτές του Μπακού και του Σπα.

Τα τέσσερα άλλα Grand Prix τα γνωρίζουμε από φέτος. Η Αυστρία είναι παραδοσιακός προορισμός για Αγώνα Σπριντ και θα είναι ο τελευταίος πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν οι τρεις αγώνες μικρής διάρκειας θα γίνουν στα Grand Prix των ΗΠΑ, της Βραζιλίας και του Κατάρ.

