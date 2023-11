Η ιταλική ομάδα μπορεί να μην πέτυχε τους στόχους της αλλά τουλάχιστον είχε το ταχύτερο pit stop.

H Scuderia Ferrari πήγε στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, εικοστό-πρώτο και τελευταίο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, με ένα ξεκάθαρο στόχο. Να «κλέψει» τη δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία των κατασκευαστών από τη Mercedes-AMG.

Ωστόσο, η δεύτερη θέση του Σαρλ Λεκλέρ αποδείχθηκε πως δεν ήταν αρκετή. Με τον Τζορτζ Ράσελ τρίτο, τον Λιούις Χάμιλτον ένατο και τον Κάρλος Σάινθ εκτός βαθμών, στο τελικό ταμείο η γερμανική ομάδα είχε 409 βαθμούς ενώ η ιταλική 406.

Μοναδική παρηγοριά για την ομάδα από το Μαρανέλο, ήταν πως στο τέλος της σεζόν εξασφάλισε τη δεύτερη θέση σε μία άλλη βαθμολογία, αυτή του DHL Fastest Pit Stop Award. Αυτή βασίζεται στα ταχύτερα pit stop σε κάθε αγώνα.

Και στο Άμπου Ντάμπι, αυτή που βρέθηκε στην κορυφή ήταν η Scuderia Ferrari. Οι μηχανικοί της χρειάστηκαν 2.16 δευτερόλεπτα ώστε να αλλάξουν ελαστικά στην SF-23 του Σάινθ, βγάζοντας το σετ σκληρής γόμας για να βάλουν ξανά σκληρή.

Δείτε την άριστα εκτελεσμένη χορογραφία των μηχανικών της Scuderia Ferrari, στο video που ακολουθεί…

As 2023 draws to a close, catch the @ScuderiaFerrari mechanics showcasing their prowess one more time with the fastest pit stop in Abu Dhabi! #F1 #DHLF1 #AbuDhabiGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/ggfTQ9qiyU