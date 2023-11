Η επιστροφή της Formula 1 στο Λας Βέγκας θα συνδυαστεί με ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Το πιο πολυδιαφημισμένο Grand Prix της σεζόν πλησιάζει και όλα τα βλέμματα του αθλητισμού στρέφονται στο Λας Βέγκας. Πρόκειται για τον 21ο αγώνα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το Grand Prix Λας Βέγκας θα είναι ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για τον αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 υπ αριθμόν 1.100. Αρκετοί ωστόσο είναι αυτοί που δεν μετρούν τους 11 αγώνες που έλαβαν χώρα στην Ινδιανάπολη για τα διάσημα 500 Μίλια τις δεκαετίες ‘50s και ‘60s. Ο λόγος ήταν η απουσία πολλών πρωτοκλασάτων οδηγών της F1, όμως ο αγώνας ήταν μέρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Έτσι, το πρωί της Κυριακής, 19 Νοεμβρίου, θα εορταστεί το Grand Prix νούμερο 1.100. Επιπλέον θα είναι και ο πρώτος αγώνας που θα πραγματοποιηθεί Σάββατο (τοπική ώρα Λας Βέγκας) μετά το GP Ν. Αφρικής το 1985.

Μένει να δούμε αν αυτός ο αγώνας θα είναι όντως στορικής σημασίας. Το 500ο GP ήταν αυτό της Ιαπωνίας το 1990, όταν οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ είχαν σύγκρουση στην πρώτη στροφή.

Ο Βραζιλιάνος είχε πει μετά τον αγώνα τη διάσημη έως σήμερα ατάκα: «Αν δεν επιχειρήσεις να εκμεταλλευτείς ένα κενό για να προσπεράσεις, τότε δεν είσαι οδηγός αγώνων». Αυτή η δήλωση έγινε στον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Τζάκι Στιούαρτ, ο οποίος ήταν νικητής του 200ου αγώνα της F1 στο Μονακό το 1971.

Υπάρχουν κι άλλοι επετειακοί αγώνες που πρόσφεραν συγκινήσεις. Το χαοτικό GP Βραζιλίας του 2003, στο οποίο η Jordan, δια χειρός Τζανκάρλο Φιζικέλα, πήρε την τελευταία της νίκη, ήταν ο αγώνας νούμερο 700 στο σπορ. Ο 800ος αγώνας ήταν το Grand Prix Σιγκαπούρης του 2008, στο οποίο κέρδισε ο Φερνάντο Αλόνσο και στιγματίστηκε από το σκάνδαλο «Crashgate».

