Η αγωνιστική δράση θα είναι καταιγιστική, περιλαμβάνει τόσο Formula 1 όσο και F1 Academy και θα μεταδοθεί από το ΑΝΤ1+.

Μετά από διάλειμμα μίας εβδομάδας, η Formula 1 πάτησε ξανά γκάζι, αυτή τη φορά με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί τον δέκατο-ένατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος που μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Όλα ξεκίνησαν με τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και τη μάχη της pole position για τον αγώνα της Κυριακής, την οποία κατέκτησε μετά από μία συναρπαστική διαδικασία ο Σαρλ Λεκλέρ για τη Scuderia Ferrari.



Let it sink in @Charles_Leclerc, that was a mighty Quali! 🚀 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/F8srcFY9fE