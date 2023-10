Σαν Σήμερα: Όταν ο Σουμάχερ έγραψε ιστορία με τη Ferrari (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Hμέρα γιορτής και χαράς η σημερινή για τους φίλους της Scuderia Ferrari, καθώς πριν από 23 χρόνια ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε κάτι που η ιταλική ομάδα ποθούσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, επίσης σαν σήμερα συνέβη ένα γεγονός που θέλουν να ξεχάσουν για πάντα. Επιπλέον, στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε για την πρώτη νίκη της θρυλικής Lotus και του αείμνηστου, Ζιλ Βιλνέβ. Στο WRC, ένας «ιπτάμενος Φινλανδός» έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ένας εκ των πολλών «ιπτάμενων Φινλανδών» του WRC, Τίμο Σάλονεν. Έλαβε συμμετοχή σε 95 ράλλυ και κέρδισε 11 φορές, μία φορά με τη Fiat και τη Mazda, δύο φορές με την Datsun και επτά φορές με την Peugeot. Επίσης κατέκτησε τον τίτλο το 1985, παίρνοντας πέντε νίκες πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 205 T16 Group B.

Σαν σήμερα το 1961, η εργοστασιακή ομάδα της Lotus σημείωσε την πρώτη της νίκη στην F1, στο Αμερικανικό Grand Prix. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ινές Άιρλαντ, ο οποίος οδήγησε μια Lotus 21. Ο Βρετανός, στο δρόμο του για τη μοναδική του νίκη στην F1, άφησε πίσω του την Porsche 718 του Νταν Γκέρνι.

F1 came to Watkins Glen in 1961 and stayed until 1980. Innes Ireland's victory in 1961 was his only GP win. Pic:IMRRC pic.twitter.com/FtXc5b9q0L