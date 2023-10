Όλα τα νέα μοντέλα, συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά που κάνουν πρεμιέρα στην έκθεση «Αυτοκίνηση & Electromobility 2023».

Στις 9 το βράδυ της Κυριακής 1 Οκτωβρίου πέφτει η αυλαία στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ - ELECTROMOBILITY 2023», η οποία φιλοξενείται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO). Το κόστος εισιτηρίου είναι 8 ευρώ, ενώ ΕΔΩ μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για την πρόσβαση είτε με αυτοκίνητο είτε με ΜΜΜ.

Οι εκθέτες παρουσιάζουν στα περίπτερά τους όλα τα νέα αλλά και τα πιο εμπορικά τους μοντέλα, ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε να τονίσουμε τη δυνατότητα test drive, στον περιβάλλοντα χώρο της έκθεσης, εντελώς δωρεάν. Πολλοί επίσης από τους εκθέτες, προσφέρουν στους επισκέπτες ειδικές προσφορές για αγορά νέου αυτοκινήτου, τις οποίες αξίζει να διερευνήσετε.

Να σημειώσουμε ότι στην έκθεση δεν συμμετέχουν οι μάρκες Audi, BMW, Citroen, DS, Honda, Land Rover/Jaguar, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Opel, Peugeot, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota και Volkswagen,

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε όλες τις πρεμιέρες της έκθεσης, δηλαδή τα μοντέλα που κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά, καθώς και τα πιο σημαντικά από τα νέα μοντέλα που έκαναν το ντεμπούτο τους στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα.

BYD Atto3

Τα επαγγελματικά BYD εκπροσωπούνται ήδη στην Ελλάδα από την εταιρεία Π. Πετρόπουλος, τα επιβατικά όχι -αν και αναμένεται να αποκτήσουν σύντομα αντιπρόσωπο. Προς το παρόν, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το πολύ σύγχρονο σε προδιαγραφές και δυνατότητες Atto3 μέσω της Sixt. Το μοντέλο είναι ένα συμπαγές SUV, αμιγώς ηλεκτρικό, με κινητήρα 204 ίππων και αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει στα 420 χιλιόμετρα. Πολύ ενδιαφέρον και αισθητικά.

Dacia Spring

Ντεμπούτο στην έκθεση Αυτοκίνηση κάνει και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Dacia Spring. Εξοπλίζεται με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 65 ίππων, ενώ έχει αυτονομία έως 310 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Διατίθεται στην πλούσια εξοπλιστική έκδοση Extreme, έχει χώρο αποσκευών 290 λίτρα, ενώ μπορεί να φορτίσει σε δημόσιο δίκτυο ταχυγόρτισης έως 80% σε λιγότερο από 1 ώρα.

Ford Explorer

Στο χώρο της αμερικανικής μάρκας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά για πρώτη φορά το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer. Το νέο SUV θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, την Explorer και την Explorer Premium, με ισχύ 170 ή 286 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς. Θα υπάρχει και τετρακίνητη εκδοχή, με ισχύ 340 ίππους. Η αυτονομία αναμένεται να ξεπερνά τα 500 χλμ. με την μεγάλη μπαταρία, ενώ μέσω ταχυφορτιστή η διαδικασία φόρτισης 10-80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά.

Hyundai Kona Electric

Το ρηξικέλευθο Hyundai Kona βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις του επίσημου δικτύου της μάρκας στη χώρα μας, ωστόσο η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή μπαταρίας κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην έκθεση Αυτοκίνηση & Electromobility. Το μοντέλο διακρίνεται για την ελευθερία επιλογής που προσφέρει στον οδηγό, καθώς διατίθεται σε υβριδικές, θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Hyundai Ioniq 6

Το εξαιρετικά αποδοτικό και τεχνολογικά προηγμένο Hyundai Ioniq 6 το βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αισθητικά εντυπωσιακό, το μήκους 4,85 μέτρων αυτοκίνητο θα έχει μόνο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μπαταρίας, με αυτονομία έως 610 χιλιόμετρα, κινητήρες με ισχύ έως 325 ίππους και μετάδοση στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς.

Hyundai i10

Το ανανεωμένο Hyundai i10 είναι πιο στιλάτο, πιο καλά εξοπλισμένο και διαθέτει τα δοκιμασμένα και αποδοτικά μηχανικά σύνολα που το έχουν καταστήσει εξαιρετικά δημοφιλές, ήτοι κινητήρες 1.0 και 1.2 λίτρων, με χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια. Το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας A έγινε ακόμα καλύτερο.

Jeep Avenger

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Jeep έκανε το ντεμπούτο του στη χώρα μας το καλοκαίρι και αποτελεί ένα από τα πιο hot εκθέματα. Το Jeep Avenger είναι ήδη διαθέσιμο στην ηλεκτρική του εκδοχή με ισχύ 156 ίππων και τιμή εκκίνησης τις 38.700 ευρώ χωρίς επιδότηση, ενώ πλέον μπορεί να παραγγελθεί και με θερμικό κινητήρα, τον 1.2 Turbo του Ομίλου Stellantis, που αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, στην τιμή των 28.490 ευρώ

MG4

MG4_0.jpg">

Το αμιγώς ηλεκτρικό μικρομεσαίο hatchback MG4 έχει τόσο την αισθητική πρωτοτυπία, όσο και την τεχνολογική πρωτοπορία για να κάνει αίσθηση στην ελληνική αγορά. Διατίθεται σε εξαιρετικές τιμές από 32.250€ χωρίς επιδότηση, σε εκδόσεις με 170 ή 204 ίππους και μπαταρίες 51 ή 64 kWh.

MG ZS

Το MG ZS είναι ένα SUV της κατηγορίας B με μεγάλους χώρους σε εκδόσεις με θερμικούς κινητήρες αλλά και αμιγώς ηλεκτρική. Οι τιμές του ξεκινούν από τις μόλις 18.950 ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι οι μεγάλοι χώροι και ο πλούσιος εξοπλισμός.

MG HS

Το SUV της κατηγορίας C με το οποίο μας συστήνεται η MG είναι το HS και διατίθεται σε εκδόσεις με θερμικούς κινητήρες αλλά και ως plug-in hybrid. Πολύ πλούσιος εξοπλισμός, εκδόσεις με χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο, κινητήρες με υψηλή ισχύ και τιμές που το καθιστούν value for money, είναι τα στοιχεία που κάνουν το HS να ξεχωρίζει. Το κόστος της βασικής έκδοσης με το θερμικό κινητήρα των 160 ίππων ξεκινά από τα 27.900 ευρώ. Όπως και όλα τα MG, καλύπτεται με τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση που παρέχεται σήμερα, δηλαδή 7 χρόνια.

Nissan Ariya

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Nissan, το Ariya, είναι ένα πολύ σύγχρονο αισθητικά αυτοκίνητο με τεχνολογία αιχμής και στα μηχανικά μέρη. Δεν είναι νέο στη χώρα μας, όπου ήδη έχει παρουσιαστεί, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα εκθέματα. Η βασική έκδοση αποδίδει 218 ίππους ενώ υπάρχουν δύο ακόμα με 242 και 306 ίππους, η τελευταία τετρακίνητη. Το κόστος της βασική έκδοσης είναι 50.900 ευρώ.

Renault Mégane E-Tech

Την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας πραγματοποιεί και το Megane 5 ης γενιάς, το οποίο βασίζεται στην τελείως καινούρια πλατφόρμα ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής CMF-EV. Αμιγώς ηλεκτρικό μπαταρίας (BEV), έχει ισχύ 220 ίππους και αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα. Η σύγχρονη δομή του του επιτρέπει βέλτιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων, καθώς και την πιο συμμετοχική οδηγική εμπειρία της κατηγορίας.

Volvo EX30

Το μικρότερο SUV της μάρκας, με μήκος μόλις 4,24 μέτρα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Αμιγώς ηλεκτρικό, με κινητήρες 270 και πίσω κίνηση ή 428 ίππων και μετάδοση στους τέσσερις τροχούς, έρχεται να πάρει τη θέση του ως το best seller της μάρκας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.