Οι πιλότοι της F1 έστειλαν μήνυμα οδικής ασφάλειας από τη Μύκονο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το safe-drive.org και η Nazionale Piloti πραγματοποίησαν εκδηλώσεις στην Ελλάδα για καλό σκοπό.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η επίσκεψη πλειάδας αστεριών του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων με γνώμονα την οδική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο.

Ένα χρόνο μετά την ημέρα-γιορτή που είχε πραγματοποιηθεί στο «νησί των ανέμων» και που «άναψε τη σπίθα» του safe-drive.org, ήρθε το επόμενο βήμα. Σε συνεργασία με τη Nazionale Piloti, την ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της Formula 1, πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων που πέρασαν μηνύματα οδικής ασφάλειας προς κάθε αποδέκτη.

Ο ιδρυτής του οργανισμού safe-drive.org και εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστας Μαστοράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων, Μάριο ντι Νατάλε, διοργάνωσαν ξανά έναν «φιλικό» αγώνα karting στην πίστα Kartland του νησιού του Αιγαίου αλλά και μία σειρά δράσεων, με πρωταγωνιστές αστέρια της πίστας.





Παρόντες στη Μύκονο ήταν:

- Ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Τόνιο Λιούτσι, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- O Λούκα Φιλίπι, πρώην οδηγός Indycar, Formula E, GP2

- O Μάρο Ένγκελ, οδηγός αγώνων αντοχής και του DTM

- Ο Βίτο Ποπολίτσιο, πρώην οδηγός αγώνων.

Μαζί τους ήταν ο λάτρης των αγώνων, ηθοποιός και παρουσιαστής Κώστας Φραγκολιάς αλλά και οι οδηγοί αγώνων Νικόλας Φραγκάκης, Γιάννης Δήμος, Νίκος Παυλίδης και Γιάννης Κατσαούνης.





Όλοι τους, πέρασαν το παρακάτω μήνυμα:

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του safe-drive.org με τη Scuola Guida Sicura του Ποπολίτσιο ενώ ο συγκοινωνιολόγος με ειδικότητα στην οδική ασφάλεια, Νότης Παρασκευόπουλος, παρουσίασε μελέτη ειδικά για τη Μύκονο. Όχι τυχαία, οι διάσημοι οδηγοί αγώνες παρέδωσαν κράνη σε απερίσκεπτους αναβάτες, τονίζοντάς τους τη σημασία του σωστού εξοπλισμού ασφαλείας όταν βρίσκονται πάνω στη σέλα.





Αντιπροσωπεία της ομάδας των πιλότων συνάντησε τον Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεο Β’, που τους έδωσε την ευχή του για ασφαλείς διαδρομές. Μέγας χορηγός των εκδηλώσεων ήταν η Betsson που είναι πάντα παρούσα στις εκδηλώσεις του safe-drive.org, καθώς και η Givova, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, η Gendal και το SantAnna. Αρωγοί στην προσπάθεια του Κώστα Μαστοράκη και της Nazionale Piloti, ήταν το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Μυκόνου, καθώς επίσης η Κα. Λούλα Λόη Αλαφογιάννη και το Ευρω-Αμερικάνικο συμβούλιο Γυναικών (EAWC). Ενώ, κομβικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων έπαιξε το ΑΤ Μυκόνου και η Ομάδα Ζ.