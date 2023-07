Σαν σήμερα: H συγκινητική πρώτη νίκη του Ρούμπενς Μπαρικέλο (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει για μία ακόμη ημέρα στον κόσμο της Formula 1 το Grand Prix Γερμανίας, με συνολικά πέντε αγώνες σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Επιπλέον θα μάθουμε πώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ "απέδρασε" από το Χανγκαρόρινγκ το 2017, παρά τα προβλήματα της Ferrari του. Τέλος, ένας θρύλος των αγώνων δύο τροχών γεννήθηκε πριν από 42 χρόνια.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, ο θρυλικός Τζάκι Ιξ σημείωσε την 8η και τελευταία του νίκη στην F1 κερδίζοντας επιβλητικά στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ. Μάλιστα, ο Βέλγος άσσος της Ferrari κατάφερε να κάνει και Grand Chelem στην απαιτητική γερμανική πίστα, εκκινώντας από την pole position και κάνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα χωρίς να χάσει ποτέ την πρωτοπορία του. Δεύτερος ήταν ο Κλέι Ρεγκατσόνι και τρίτος ο Ρόνι Πέτερσον.

Σαν σήμερα το 1978, σε ένα ακόμη GP Γερμανίας της F1 –αυτήν τη φορά στο Χοκενχάιμ–, ο Μάριο Αντρέτι κέρδισε για πέμπτη φορά στη σεζόν οδηγώντας την πανίσχυρη Lotus 79. Δεύτερος ήταν ο Τζόντι Σέκτερ της Wolf, o οποίος έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα ανάκαμψης, ενώ τρίτος ήταν ο Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε στο Κεντάκι των ΗΠΑ ο Νίκι Χέιντεν, ένας από τους πιο αγαπητούς αναβάτες των αγώνων μοτοσικλετών. Το «παιδί από το Κεντάκι» είχε κάνει το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2003 και έκτοτε συμμετείχε σε συνολικά 218 αγώνες, κατακτώντας 3 νίκες –δύο από αυτές μέσα στην πατρίδα του– καθώς και τον παγκόσμιο τίτλο του 2006 απέναντι στον Βαλεντίνο Ρόσι. Εγκατέλειψε το MotoGP στα τέλη του 2015 ώστε να οδηγήσει για τη Honda στα Superbikes, κερδίζοντας μάλιστα στον δεύτερο γύρο της Μαλαισίας στη Σεπάνγκ. Δυστυχώς ο Χέιντεν ενεπλάκη σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ιταλία στα μέσα Μαΐου του 2017 και κατέστη εγκεφαλικά νεκρός, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην Τσεζένα στις 22 του μηνός, σε ηλικία μόλις 35 χρονών.

Σαν σήμερα το 1989, οι Άιρτον Σένα και Σένα προσέφεραν ακόμα μία από τις πολλές έντονες μονομαχίες τους ως ομόσταβλοι στη McLaren-Honda, με πεδίο δράσης αυτήν τη φορά τη Γερμανία και το Χοκενχάιμ. Ο Γάλλος είχε την πρωτοπορία στο τελευταίο μέρος του Grand Prix, αλλά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο τον περιόρισε δεύτερο πίσω από τον αντίπαλό του. Τρίτος ήταν ο Νάιτζελ Μάνσελ.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε για πρώτη φορά το Grand Prix Γερμανίας, έπειτα από αστοχία στον άξονα μετάδοσης του poleman, Ντέιμον Χιλ. Ο Γερμανός θρύλος τερμάτισε μπροστά από τους Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Γκέρχαρντ Μπέργκερ και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου του.

Σαν σήμερα το 2000, πάλι στην παλιά πίστα του Χοκενχάιμ, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο γιόρτασε επιτέλους την παρθενική του νίκη στην F1 και μάλιστα με συγκινητικό τρόπο, στην 123η εμφάνισή του σε Grand Prix. Το συγκεκριμένο GP Γερμανίας στιγματίστηκε από την εισβολή ενός θεατή στην πίστα, στον 25ο γύρο. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο «θεατής» ήταν πρώην εργάτης της Mercedes-Benz που είχε απολυθεί. Για τον λόγο αυτόν ο ίδιος εισέβαλε τότε στην πίστα ως ένδειξη αγανάκτησης και διαμαρτυρίας. Το συμβάν εννοείται πως επέφερε την είσοδο του αυτοκίνητου ασφαλείας και προσωρινή αδρανοποίηση της δράσης, με τον αγώνα να επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό στον 29ο γύρο.

2000 GERMANY



Rubens Barrichello (Ferrari) won his maiden victory after 123 races. #F1 #Rubinho



Michael Schumacher now led the WDC by 2 points ahead of Hakkinen & Coulthard. Barrichello was 10 points adrift. Ferrari led McLaren by 4 points in the WCC pic.twitter.com/IUG2TJ7mUr