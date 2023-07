World RX: Καταστράφηκαν σε πυρκαγιά οι ηλεκτρικές Lancia Delta των Λεμπ-Σισερί (vid)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο service park του Λίντεν Χιλ της Αγγλίας, όπου διεξάγεται ο πέμπτος γύρος του World Rallycross.

Στις φλόγες παραδόθηκαν οι εγκαταστάσεις της ομάδας Special ONE Racing στην πίστα του Λίντεν Χιλ της Αγγλίας, όπου φιλοξενείται ο πέμπτος γύρος του πρωταθλήματος World Rallycross. Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις δύο ηλεκτρικές Lancia Delta Evo-e RX.

A huge blow for the @FIAWorldRX community as fire caught on in Special ONE Racing’s team area in Lydden Hill.



All gone, including the Lancia Delta evo RX1e cars. Absolutely heartbreaking 💔



📸 unknown #WorldRX pic.twitter.com/RZko3gKuve