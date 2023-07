Η γερμανική ομάδα δεν γνώριζε τι να περιμένει στον αγώνα της Formula 1 στο Σίλβερστον, αλλά εμπιστεύθηκε τα δεδομένα που είχε συλλέξει και τις ικανότητες του οδηγού της.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας η Mercedes-AMG περίμενε πως θα ήταν σε θέση να απειλήσει την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν στη φετινή χρονιά. Το τριήμερο δεν εξελίχθηκε όπως θα το περίμεναν στη γερμανική ομάδα, καθώς από την Παρασκευή οι οδηγοί της δυσκολεύονταν με την οδηγησιμότητα της W14.

Στον αγώνα το μονοθέσιο αποδείχθηκε το τρίτο ταχύτερο, με τη βελτιωμένη McLaren MCL60 να είναι πλέον ένα βήμα πιο μπροστά. Ωστόσο, με αρωγό το αυτοκίνητο ασφαλείας που ήρθε την κατάλληλη στιγμή για εκείνον, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε από την έβδομη θέση από την οποία εκκίνησε, να σκαρφαλώσει τρίτος στον τερματισμό.

Lando and Lewis. 🧡🖤 The first time we’ve seen two Brits on the British GP podium since 1999! 🤩 pic.twitter.com/eGh76ios4f