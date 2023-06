Μία πολύ διαφορετική -και συγκινητική- σκηνή εκτυλίχθηκε στο περιθώριο του Grand Prix Ισπανίας.

Μπορεί μέσα στις πίστες της Formula 1 τα μαύρα και τα κόκκινα μονοθέσια να παλεύουν για θέσεις στο βάθρο, όμως στις κερκίδες οι οπαδοί της Mercedes-AMG και της Scuderia Ferrari δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις θα περάσουν μια ολόκληρη ζωή μαζί!

Love was in the air at the Spanish Grand Prix! 🥰💍



What a happy @MercedesAMGF1 fan and @ScuderiaFerrari fan couple 🥹#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Kiiq9CYBOQ