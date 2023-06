F1 - Θα φέρουν τα παπούτσια του Νεϊμάρ «γούρι» στην Ferrari;

Ο ποδοσφαιριστής αντάλλαξε αγωνιστικά παπούτσια με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, στο περιθώριο του Grand Prix Βαρκελώνης.

Την επίσκεψη του Νεϊμάρ Τζ - δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα, καθώς βρέθηκε και στο Grand Prix Μονακό - δέχτηκε η οικογένεια της Formula 1. Ο Βραζιλιάνος άσος της Παρί βρέθηκε στα paddock και συνομίλησε με αρκετούς οδηγούς.

Στο γκαράζ της Scuderia Ferrari κάθισε λίγο... περισσότερο, καθώς χάρισε στους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με αφιέρωση. Το ίδιο έκαναν και οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας προς τον 31χρονο ποδοσφαιριστή. Άλλωστε τόσο ο Νεϊμάρ όσο και η Ferrari έχουν τον ίδιο χορηγό όσον αφορά τα αγωνιστικά παπούτσια.

