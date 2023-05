Μπορεί ο νέος αγώνας στο πρόγραμμα της F1 να είναι έξι μήνες μακριά, ωστόσο μπορούμε από τώρα να πάρουμε μια πρώτη εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί.

Στις 18 Νοεμβρίου θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα στο Λας Βέγκας και οι 20 οδηγοί της Formula 1 θα ξεκινήσουν το πρώτο Grand Prix στην πόλη μετά το 1982. To πολυδιαφημισμένο Grand Prix είναι το προτελευταίο στη φετινή σεζόν και δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα.

Η διαδρομή έχει μήκος 6.120 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι τεράστιες ευθείες, με τα μονοθέσια να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 330 χλμ/ώρα σε πάνω από ένα σημείο. Πώς όμως είναι άραγε η οδήγηση στο σιρκουί του Λας Βέγκας;

Οι ομάδες της Formula 1 έως τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν προσομοιώσεις, καθώς η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Τη λύση έρχεται να δώσει το επίσημο videogame του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ F1 23.

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε ένα γύρο από το Λας Βέγκας από τη θέση εκκίνησης. Σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο, οι οδηγοί που είναι στο πίσω μέρος του grid, θα παραταχθούν πριν από την τελευταία στροφή.

Here’s what a full lap around the Las Vegas Grand Prix’s circuit will look like come Nov. 18. Via footage of the F1 23 video game. #vegas #F1 #LasVegasGP 🎥 @F1 . pic.twitter.com/W769Ex8Gi2