Η ναυαρχίδα της Renault στα SUV ονομάζεται Rafale και θα κάνει πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου.

H Renault συνεχίζει την προϊοντική της επίθεση στην κατηγορία των SUV, με ένα ακόμα μοντέλο στο D segment. Μετά λοιπόν το Espace που είναι διαθέσιμο σε 5θέσια και 7θέσια διάταξη εσωτερικού, σειρά παίρνει το μοντέλο με την coupe σιλουέτα.

Η γαλλική μάρκα έκανε γνωστό ότι το μοντέλο θα βαφτιστεί Rafale, όνομα που παραπέμπει στην ιστορία της Renault ως παραγωγού κινητήρων για αεροσκάφη τη δεκαετία του 1930. To Caudron-Renault Rafale έκανε την πρώτη του πτήση το 1934 και μία εβδομάδα αργότερα έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας για αεροπλάνο της κατηγορίας του.

Καθώς ο Όμιλος Renault συνεργάζεται με την Dassault, πήρε την άδεια για να χρησιμοποιήσει το όνομα Rafale. Το Renault Rafale βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-CD, όπως το Austral και το Espace. Εφοδιάζεται με υβριδικούς κινητήρες της οικογένειας E-Tech και ενσωματώνει όλη την ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Η πρεμιέρα του Renault Rafale θα γίνει στις 18 Ιουνίου στο Paris Air Show, στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ.



16/05/23 eine neue Enthüllung.

Renault Rafale: ein historischer Name für ein zukünftiges Fahrzeug. Die Inspiration dafür? #Renault's renommierte Vergangenheit in der Luftfahrt.

Sylvia Dos Santos erzählt die Geschichte https://t.co/XKnFhnpx5K. Mehr darüber erfährst du am 18. Juni. pic.twitter.com/qXgbQk3SiX