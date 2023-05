Η πόλη της Φλόριντα υποδέχεται αυτό το τριήμερο τον κόσμο της F1, με τους διοργανωτές να έχουν ετοιμάσει μία σειρά από παράπλευρες εκδηλώσεις.

Η Formula 1 είναι σόου και στις ΗΠΑ γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς να παίρνουν το μέγιστο. Το τριήμερο 5-7 Μαΐου διεξάγεται στο Μαϊάμι ο πέμπτος αγώνας της σεζόν, στην πίστα που δημιουργείται γύρω από το Hard Rock Stadium.

Σε μία από τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Grand Prix, το βράδυ του Σαββάτου θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι στην πισίνα του Guitar Hotel, στο Χόλιγουντ της Φλόριντα. Μουσική θα παίξει ο DJ Diesel, κατά κόσμον Σακίλ Ο'Νιλ! Η γενική είσοδος (με open bar) είναι στα 100 δολάρια, αλλά βέβαια υπάρχει και χώρος για VIP.

The party just got bigger!🏀🔥 @DJDiesel is performing at The Official @F1Miami Pool Party this Saturday, May 6 at The Guitar Hotel Pool!



🎫 Tickets | https://t.co/Ovo1tc1UJd pic.twitter.com/IuKtfphhgN