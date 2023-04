Οι Γερμανοί ψηφίζουν... FIAT

Η FIAT απέσπασε το βραβείο Best Brand στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης στην ψηφοφορία του Auto Bild.

Η FIAT από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε έβαλε στόχο να δημιουργήσει αυτοκίνητα τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις αστικές μετακινήσεις των πολιτών. Με σύμμαχο λοιπόν τις compact διαστάσεις, την αξιοπιστία, την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα η ιταλική μάρκα εδραιώθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης κατακτώντας μάλιστα και αγορές σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, η FIAT εξακολουθεί να διατηρεί τη συγκεκριμένη ταυτότητα, έχοντας όμως κάνει σπουδαία βήματα σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σχεδόν 42.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού Auto Bild επέλεξαν τη FIAT ως τη δημοφιλέστερη μάρκα στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, στο πλαίσιο του θεσμού «The best brands in all classes 2022/2023».

Από τους αναγνώστες ζητήθηκε να εκφράσουν τη γνώμη τους για συνολικά 37 μάρκες και 14 κατηγορίες. Η FIAT κατέκτησε τη διάκριση στα αυτοκίνητα πόλης, χάρη στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό 500 και τα 500 Hybrid και Panda Hybrid. Στη Γερμανία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, το αμιγώς ηλεκτρικό νέο 500 ήταν το δημοφιλέστερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην κατηγορία του, αλλά και συνολικά το δημοφιλέστερο BEV του Ομίλου Stellantis.

Ο Όλιβερ Φρανσουά, CEO της FIAT και Global CMO της Stellantis, σχολίασε: «Αυτή η βράβευση έχει μια ιδιαίτερα στρατηγική βαρύτητα. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τις προσπάθειές μας, ώστε η μάρκα μας να προσφέρει αποδοτικές λύσεις μετακίνησης στις πόλεις για όλους. Εκτός από τα εμπορικά αποτελέσματα η αναγνώριση του κοινού είναι εξίσου ικανοποιητική για εμάς. Το γεγονός ότι οι αναγνώστες του Auto Bild αναγνωρίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της FIAT σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως είναι η Γερμανική, δείχνει ότι όταν μιλάμε για την πόλη, η FIAT έχει την ιδανική λύση για τον καθένα».