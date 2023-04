Με 660 ίππους και πολυτέλεια «5 αστέρων» το ταχύτερο ηλεκτρικό μοντέλο των Βαυαρών υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία.

Η BMW M παρουσιάζει ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο επιδόσεων που θα ηγηθεί της νέας γκάμας της BMW Σειράς 7. Η BMW i7 M70 xDrive είναι το ισχυρότερο μοντέλο με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στο χαρτοφυλάκιο του BMW Group. Εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα με μέγιστη ισχύ συστήματος 485 kW (660 ίπποι) και ένα πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο για μοντέλο M, η νέα BMW i7 M70 xDrive προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό ηλεκτροκίνησης και επιδόσεων, με αποτέλεσμα μια οδηγική εμπειρία μοναδική στην πολυτελή κατηγορία. Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας της νέας BMW Σειράς 7 έχει επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα, γεγονός που το καθιστά το ταχύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της BMW. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h.

Με αυτό το νέο ρεκόρ επιδόσεων για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στο BMW Group, η BMW i7 M70 xDrive σηματοδοτεί επίσης ένα ακόμη ορόσημο για την BMW M GmbH κατά τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση. Το πολυτελές sedan είναι ήδη το τρίτο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο επιδόσεων. Η BMW i7 M70 xDrive κάνει πρεμιέρα στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου Auto Shanghai (18 έως 27 Απριλίου 2023) στην Κίνα. Το λανσάρισμα στην παγκόσμια αγορά θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας της BMW

Η τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς που χρησιμοποιείται στην BMW i7 εξελίσσεται διαρκώς με στόχο την αύξηση τόσo των επιδόσεων όσο και της αποδοτικότητας. Η νέα BMW i7 M70 xDrive διαθέτει εξαιρετικά ενσωματωμένες μονάδες μετάδοσης κίνησης στον εμπρός και πίσω άξονα, με τον ηλεκτροκινητήρα, τα ηλεκτρονικά ισχύος και το κιβώτιο ταχυτήτων να συνδυάζονται σε ένα κοινό και εξαιρετικά συμπαγές περίβλημα. Η ειδική για μοντέλα M σχεδιαστική φιλοσοφία με μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα - ειδικά στην περίπτωση του πίσω μοτέρ – επιτρέπει στην BMW i7 M70 xDrive την επίτευξη μιας πρωτοφανούς πυκνότητας ισχύος. Με 2,41 kW/kg, είναι σήμερα ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας της BMW.

Αυτό το νέο ρεκόρ απόδοσης επιτυγχάνεται χάρη σε μια καινοτομία που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το BMW Group, η οποία χρησιμοποιεί έξι διεγερμένα πηνία στο στάτη του ηλεκτροκινητήρα αντί για τα συνήθη τρία. Αυτό επιτρέπει στην ηλεκτρική μονάδα κίνησης της νέας BMW i7 M70 xDrive να παράγει με ενεργοποιημένη τη λειτουργία M Launch Control ή M Sport Boost εξαιρετικά υψηλή ισχύ με μια ελαφριά και compact σχεδίαση, η οποία παρέχεται συνεχώς μέχρι και σε υψηλές ταχύτητες. Η συγκεκριμένη λύση είναι σαφώς ανώτερη από μια αντίστοιχη με δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα όσον αφορά την πυκνότητα ισχύος, αλλά και την αποδοτικότητα.

Μέγιστη παροχή ισχύος με M Sport Boost και M Launch Control

Ο ηλεκτροκινητήρας που επενεργεί στον πίσω άξονα παράγει μέγιστη ισχύ 360 kW (489 ίππους). Αλληλεπιδρώντας διαρκώς και με ακρίβεια με τον ηλεκτροκινητήρα 190 kW (258 ίππων) στον εμπρός άξονα, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς με συνολική ροπή 1.015 Nm στο Sport Mode και έως 1.100 Nm όταν ενεργοποιούνται το M Launch Control και η λειτουργία M Sport Boost. Με αυτόν τον τρόπο η BMW i7 M70 xDrive παράγει εξαιρετική ελκτική ισχύ.

Στη λειτουργία M Launch Control, τόσο ο έλεγχος ροπής κίνησης όσο και ο έλεγχος πρόσφυσης ενσωματώνονται στη μονάδα ελέγχου κινητήρα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ισχύς που παράγεται από τους ηλεκτροκινητήρες ελέγχεται με ακρίβεια, ώστε να μετατρέπεται σε συναρπαστικές επιδόσεις χωρίς απώλεια πρόσφυσης.

Η λειτουργία M Sport Boost, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το paddle που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού, επισημαίνεται με ειδικά γραφικά M Performance στον πίνακα οργάνων. Συνοδεύεται επίσης από ένα αυθεντικό, πλούσιο συναισθηματικά ηχόχρωμα M Performance, προερχόμενο από το φάσμα ήχων BMW IconicSounds Electric, που φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Hans Zimmer.

Δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων, νέα λειτουργία MAX RANGE

Οι εξαιρετικά δυναμικές επιδόσεις της νέας BMW i7 M70 xDrive συνδυάζονται με υψηλές δυνατότητες κάλυψης μεγάλων αποστάσεων. Με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 101,7 kWh, η μπαταρία υψηλής τάσης που είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του οχήματος παρέχει στην BMW i7 M70 xDrive αυτονομία από 488 έως 560 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP. Με τη χρήση της νέας λειτουργίας MAX RANGE, η αυτονομία μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 15 έως 25% με επιλεκτικό περιορισμό της ισχύος και της μέγιστης ταχύτητας, σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργιών άνεσης.

Το προηγμένο λογισμικό φόρτισης της μονάδας συνδυασμένης φόρτισης (Combined Charging Unit) προάγει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα κατά τη φόρτιση της μονάδας αποθήκευσης υψηλής τάσης, με ισχύ έως 22 kW για εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και έως 195 kW για συνεχές ρεύμα (DC). Έτσι μπορεί να προστεθεί αυτονομία έως και 170 km (WLTP) με μία 10λεπτη στάση σε σταθμό φόρτισης υψηλής ισχύος.

Ειδική τεχνολογία ανάρτησης M βελτιστοποιεί τη δυναμική και την άνεση

Η ειδική για μοντέλα M εφαρμογή όλων των συστημάτων ελέγχου για την ηλεκτρική τετρακίνηση, το σύστημα διεύθυνσης, τα αμορτισέρ και τα συστήματα δυναμικής οδήγησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το συνδυασμό της χαρακτηριστικής δυναμικής, ευελιξίας και ακριβούς απόκρισης M, με ένα υψηλό επίπεδο άνεσης σε μεγάλες αποστάσεις. Η στάνταρ τεχνολογία ανάρτησης της νέας BMW i7 M70 xDrive περιλαμβάνει μια ειδική για μοντέλα Μ προσαρμοζόμενη αερανάρτηση και στους δύο άξονες, με αυτόματη ρύθμιση ύψους και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, η απόκριση των οποίων βελτιστοποιείται χάρη σε ειδικά υδραυλικά συστήματα M.

Το σύστημα διεύθυνσης Integral Active Steering και το πακέτο ανάρτησης Executive Drive Pro συμπεριλαμβανομένου του Active Roll Stabilisation με Active Roll Comfort αποτελούν επίσης μέρος του στάνταρ εξοπλισμού. Το πακέτο προσφέρει επίσης ένα σύστημα σπορ φρένων M και ζάντες ελαφρού κράματος M 21 ιντσών.

Ιδιαίτερες πινελιές σηματοδοτούν τις ανώτερες επιδόσεις

Αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και στιλιστικά χαρακτηριστικά M, τα οποία είναι προσανατολισμένα στις τεχνικές απαιτήσεις ενός σπορ στυλ οδήγησης, διαφοροποιούν την εξωτερική σχεδίαση της νέας BMW i7 M70 xDrive από τα άλλα μοντέλα της σειράς. Η ιδιαίτερα ξεχωριστή αύρα της σηματοδοτεί τις εξαιρετικά δυναμικές επιδόσεις και αποκαλύπτει τις δυνατότητες ισχύος της με την πρώτη ματιά.

Η σχεδίαση του εμπρός τμήματος επαναπροσδιορίζει τους χαρακτηριστικούς για τη μάρκα δίδυμους στρογγυλούς προβολείς και τη μάσκα της BMW. Η εντυπωσιακή παρουσία που δημιουργείται στο εμπρός μέρος αναδεικνύεται περαιτέρω από τον φωτισμό του περιγράμματος της μάσκας BMW. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό Πακέτο M Performance, συνδυάζεται για πρώτη φορά στην BMW i7 M70 xDrive με ένα πλαίσιο μάσκας σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Στην πλαϊνή όψη και στο πίσω μέρος της νέας BMW i7 M70 xDrive, επίσης, τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία M, όπως οι εξωτερικοί καθρέπτες M με τη γνώριμη διπλή μπάρα, οι εντυπωσιακές πλαϊνές ποδιές M και ο ειδικός για το μοντέλο πίσω προφυλακτήρας με ένθετο διαχύτη, αναδεικνύουν ξεκάθαρα τον προσανατολισμένο στις επιδόσεις χαρακτήρα του κορυφαίου μοντέλου.

Νέα βαφή δύο τόνων, χρώματα Frozen βασισμένα στη βιομάζα

Η νέα BMW i7 M70 xDrive διατίθεται με μια ευρεία γκάμα χρωμάτων αμαξώματος. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ανάμεσα σε πάνω από 100 ειδικές βαφές BMW Individual. Η βαφή BMW Individual Two-Tone, που επίσης περιλαμβάνει ειδικά φινιρίσματα BMW Individual, δημιουργεί μια ιδιαίτερα εξαντρίκ εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, μπορούν να συνδυαστούν με το BMW Individual Liquid Copper metallic για το κάτω μέρος του αμαξώματος και το Sapphire Black metallic για το άνω τμήμα του αμαξώματος.

Τα χρώματα Frozen που διατίθενται για τη νέα BMW i7 M70 xDrive παράγονται με μια καινοτόμο διαδικασία που βασίζεται στη βιομάζα αντί για το πετρέλαιο. Κατά τη διαδικασία, η σύνθεση του προϊόντος δεν αλλάζει, καθώς μόνο οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από βιώσιμες πηγές.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά διασφαλίζουν πολυτέλεια και άνεση στο ταξίδι

Ανάμεσα στα highlights, τα οποία προσδίδουν στο κορυφαίο μοντέλο τον προοδευτικό πολυτελή χαρακτήρα του και καθιστούν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων πολύ άνετα, περιλαμβάνονται το BMW Interaction Bar στο cockpit και το Executive Lounge με βελτιστοποιημένη λειτουργία ανάκλισης στο πίσω μέρος. Η μοναδική οθόνη BMW Theatre Screen και το σύστημα ήχου surround Bowers & Wilkins μεταμορφώνουν το πίσω μέρος σε ένα αποκλειστικό ιδιωτικό σινεμά πάνω σε τροχούς. Το υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας βελτιστοποιείται περαιτέρω χάρη στα προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης. Για παράδειγμα, τα συστήματα Parking Assistant και Manoeuvring Assistant μπορούν πλέον να ελέγχονται και μέσω του My BMW app.

Οι προαιρετικά διαθέσιμες αυτόματες πόρτες μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν τόσο μέσω του My BMW app όσο και με το BMW Digital Key Plus μέσω smartphone. Χάρη στην προηγμένη λειτουργία Lock/Unlock, η πόρτα του οδηγού ανοίγει αυτόματα μόλις το smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ατομικό BMW Digital Key Plus πλησιάσει το όχημα. Μεταξύ άλλων πιθανών τρόπων ανοίγματος και κλεισίματος, μετά την είσοδο στο όχημα, η πόρτα του οδηγού μπορεί να κλείσει πατώντας το πεντάλ του φρένου.

Σπορ αίσθηση και μέγιστη εξατομίκευση στο εσωτερικό

Οι ειδικές λεπτομέρειες εξοπλισμού M στο εσωτερικό τονίζουν το σπορτίφ χαρακτήρα της νέας BMW i7 M70 xDrive. Η γκάμα του βασικού εξοπλισμού της περιλαμβάνει φωτιζόμενα διακοσμητικά Μ στα μαρσπιέ, δερμάτινες επενδύσεις M Merino σε Black/Atlas Grey, δερμάτινο τιμόνι M, ειδικές ενδείξεις M στο BMW Curved Display και υποπόδιο οδηγού M.

Προαιρετικά, διατίθενται το πακέτο BMW Individual Interior και το BMW Individual Interior με αποκλειστικά χαρακτηριστικά σε συνολικά εννέα χρωματικές παραλλαγές. Ο συνδυασμός δέρμα Merino/μαλλί κασμίρ της BMW Individual με αποκλειστικές πινελιές διατίθεται επίσης σε Black/Dark Grey.

Προηγμένο BMW iDrive με «QuickSelect».

Η νέα BMW i7 M70 xDrive είναι ένα από τα πρώτα μοντέλα της μάρκας που διαθέτει την τελευταία γενιά του BMW iDrive με «QuickSelect» και το BMW Operating System 8.5. Η προηγμένη οθόνη και το λειτουργικό σύστημα προσφέρουν μια επανασχεδιασμένη αρχική οθόνη και πρόσβαση «QuickSelect» με βελτιωμένη δομή μενού που είναι προσανατολισμένη σε συσκευές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Το BMW iDrive με «QuickSelect» συνδυάζεται με την κυρτή οθόνη BMW Curved Display και τον προσωπικό βοηθό BMW Intelligent Personal Assistant.

Στη νέα αρχική οθόνη εμφανίζεται μόνιμα η προβολή χάρτη του συστήματος πλοήγησης ή άλλες ενδείξεις που μπορούν να διαμορφωθούν ανεξάρτητα. Στο ίδιο επίπεδο, στην επιφάνεια ελέγχου στην πλευρά του οδηγού διατίθενται κάθετα διατεταγμένα εικονίδια διαφόρων λειτουργιών, τα οποία επιλέγονται με μια κίνηση swipe. Οι αντίστοιχες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν απευθείας με το «QuickSelect» χωρίς μετάβαση σε κάποιο υπομενού.

Το βασισμένο στο cloud σύστημα πλοήγησης BMW Maps προσφέρει τώρα, πέρα από την απεικόνιση Augmented View στην οθόνη πληροφοριών πίσω από το τιμόνι, και αναβαθμισμένες λειτουργίες για ακριβέστερη και βελτιστοποιημένη πλοήγηση σε σταθμούς φόρτισης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που έχουν ήδη εισαχθεί στη νέα BMW Σειρά 7 είναι επίσης διαθέσιμες σε συνδυασμό με το BMW Operating System 8.5.