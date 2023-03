Με ένα βίντεο η Ferrari ανοίγει το... δρόμο για την αποκάλυψη ενός νέου μοντέλου, της Roma Spider.

Λίγες ημέρες πριν παρουσιάσει τη Roma Spider, η Ferrari μας προετοιμάζει με ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό δεν εμφανίζεται το αμάξωμα με την ανοιγόμενη οροφή, αλλά το σπορ τιμόνι με το αλογάκι στο κέντρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η παρουσίαση της Ferrari Roma Spider θα γίνει στο Μαρακές του Μαρόκου, με τις πωλήσεις της να ακολουθούν τους επόμενους μήνες. Ο κινητήρας του ανοικτού supercar είναι ο ίδιος με αυτόν της Roma, δηλαδή ο V8 twin-turbo χωρητικότητας 3,9 λίτρων. Αποδίδει 620 ίππους και συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, 8 σχέσεων.

Καθώς το βάρος της Spider είναι λογικά μεγαλύτερο από αυτό της κλειστής έκδοσης, οι επιδόσεις θα επηρεάζονται ελαφρά. Και πάλι όμως θα είναι εκρηκτικές, αν σκεφτούμε ότι η Roma επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύτητα 320 χλμ/ώρα.

We have something special coming your way on the 16th of March. Save the date. #Ferrari pic.twitter.com/qyTeFQGvke