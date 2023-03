Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του ο στο GP Μπαχρέιν ήτανβ ο πρωταθλητής, που κέρδισε με άνεση στην πρεμιέρα της σεζόν.

Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με εμφατικό τρόπο στο Grand Prix Μπαχρέιν και ξεκίνησε το 2023 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν τρομακτικά γρήγορος και άφησε στη 2η θέση τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν περιχαρής με την εμφάνισή του και ιδιαίτερα με την ταχύτητά του στα πρώτα στάδια: «Το πρώτο μου stint ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί εκεί δημιούργησα τη διαφορά. Από κει κι έπειτα πρόσεχα τα ελαστικά, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στον αγώνα, οπότε έπρεπε να έχουμε τα ελαστικά σε καλή κατάσταση».

