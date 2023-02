Ο νέος κύκλος του «Drive To Survive» αποκάλυψε μία εκρηκτική συνομιλία των αφεντικών των Red Bull Racing και Mercedes αντίστοιχα.

Μερίδα του κοινού έχει πολλάκις κατηγορήσει το Netflix πως στο πλαίσιο του άκρως επιτυχημένου ντοκιμαντέρ «Formula 1: Drive To Survive», δραματοποιεί όσα συμβαίνουν στον μαγικό κόσμο της Formula 1. Όμως ένα απόσπασμα από τον νέο κύκλο επεισοδίων, αποδεικνύει πως κάποιες φορές, η ένταση δεν προκύπτει μέσω σεναρίου.

Το απόσπασμα είναι από συνάντηση των διευθυντών των ομάδων, με τον CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι. Η κουβέντα επικεντρώνεται στο φαινόμενο του porpoising και την περίοδο που η Mercedes-AMG Petronas ζητούσε αλλαγές στους κανονισμούς για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των αεροδυναμικά παραγόμενων ταλαντώσεων που τόσο την ταλαιπωρούσε πέρυσι.



Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ λέει προκλητικά στον ομόλογό του στη Mercedes, Τότο Βολφ: «Αν έχετε πρόβλημα, τότε αλλάξτε το γαμημ*** μονοθέσιό σας».

Ο Αυστριακός του απαντά, υπερασπιζόμενος την άποψη πως η αλλαγή έπρεπε να γίνει για λόγους ασφαλείας κι όχι απόδοσης: «Τότε να το αλλάξετε κι εσείς γιατί ο Τσέκο (Πέρεζ) λέει πως και το δικό σας είναι χάλια».





Ο Βρετανός το αρνείται και η συζήτηση εξελίσσεται σε show που προκαλεί πονηρά χαμόγελα στον διευθυντή της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, καθώς και τον τότε ομόλογό του στη Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο.



Ώσπου ο Ντομενικάλι μπαίνει στη μέση για να δώσει τέλος στην κοκορομαχία και να δώσει νέο ραντεβού, για συζήτηση με την FIA. Η συνάντηση λήγει και η τελευταία ατάκα ανήκει στον πάντα απολαυστικό Στάινερ: «Ήρθε η ώρα να βγούμε στην πίστα. Να πάμε για porpoising».



Δείτε την απολαυστική συζήτηση, στο video που ακολουθεί...

