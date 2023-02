Οι πρώτοι γύροι της νέας Ferrari στην πίστα (vid)

Η εντυπωσιακή παρουσίαση της Scuderia ολοκληρώθηκε με την SF-23 να κάνει shakedown στην πίστα του Φιοράνο.

Η Scuderia Ferrari έκλεψε την παράσταση με μία πραγματικά άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία μας αποκάλυψε το νέο της δημιούργημα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2023!

Παρουσία 500 παθιασμένων tifosi στην κερκίδα, η SF-23 μας κάλεσε να την ερωτευτούμε, μιας και μας συστήθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Και οι Ιταλοί, που ξέρουν καλά από αυτά, βρήκαν τον τρόπο να γεμίσουν τον τόπο αόρατες καρδούλες.

Δεν έδειξαν απλά ένα στατικό μονοθέσιο ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες. Πρώτα μοιράστηκαν το «τραγούδι» του υβριδικού συνόλου που δίνει ώθηση στο κόκκινο μονοθέσιο κι έπειτα, έκαναν τη μεγάλη έκπληξη πραγματοποιώντας σε LIVE μετάδοση το shakedown!

The @ScuderiaFerrari SF-23 makes its debut on-track at Fiorano, with @Charles_Leclerc behind the wheel! 😍



What a way to make an entrance ✨#F1 @Carlossainz55 pic.twitter.com/QdJYWFAe0R — Formula 1 (@F1) February 14, 2023

Καθώς οι κανονισμοί έχουν ως όριο τα 15 χιλιόμετρα, απλά για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι συστημάτων, η Scuderia μπορούσε να κάνει μόνο 5 γύρους στην πίστα του Φιοράνο. Μετά από κλήρωση, ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τους πρώτους 2, παραδίδοντας στην πορεία την SF-23 στον Κάρλος Σάινθ.

Με την κερκίδα να δονείται, ο Μονεγάσκος έγραψε τα πρώτα χιλιόμετρα του μονοθεσίου που φιλοδοξεί να επαναφέρει τη Ferrari στην κορυφή μετά από 15 χρόνια και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Φυσικά όχι από την… απόδοση της SF-23, αυτό είναι κάτι που θα αρχίσει να βλέπει στις δοκιμές εξέλιξης του Μπαχρέιν, στις 23-25 Φεβρουαρίου. Αλλά εξαιτίας της φοβερής ατμόσφαιρας, σε μία ημέρα-γιορτή για την Ιταλική ομάδα.

Nobody does passion quite like @ScuderiaFerrari 😍



Fratelli d'Italia blasts out over Maranello, with an army of Tifosi providing the vocals!#F1 pic.twitter.com/cCMrpCbqTh February 14, 2023

«Ένιωθα πολύ ωραία. Ήταν τα πρώτα χιλιόμετρα με το νέο μονοθέσιο, έχοντας ήδη κάνει τόσα πολλά στον προσομοιωτή. Το συναίσθημα ήταν ξεχωριστό. Όλα κύλησαν ομαλά. Προφανώς μετά από δύο γύρους δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά αλλά ήδη μοιράστηκα κάποιες εντυπώσεις με τους μηχανικούς μας», είπε ο Λεκλέρ.

Δείτε ξανά όλη την παρουσίαση της Ferrari, στο video που ακολουθεί…

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari