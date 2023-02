O Ιάπωνας οδηγός κατέστρεψε το Yaris Rally1 και μαζί τις ελπίδες του για ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο Τακαμότο Κατσούτα ξεκίνησε πολύ δυναμικά το Ράλλυ Σουηδίας αλλά σύντομα έμαθε με τον… άσχημο τρόπο, πως το λευκό τοπίο του δεύτερου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος έκρυβε παγίδες.

Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing κέρδισε την τέταρτη ειδική διαδρομή, το μήκους 25.81 χιλιομέτρων πρώτο πέρασμα από τη Botsmark. Επίτευγμα που τον τοποθετούσε για τα καλά στις μάχες της κορυφής αφού μπορεί να ήταν πέμπτος αλλά ήταν μόλις 7.1 δευτερόλεπτα από την κορυφή!

Ο Ιάπωνας ξεκίνησε με φόρα και την επόμενη ειδική, το μήκους 10.76 χιλιομέτρων δεύτερο πέρασμα από τη Brattby. Όμως εκεί ήρθε η καταστροφή. Βλέπετε οι όγκοι χιονιού στο πλάι του δρόμου, άλλοτε αποτελούν αρωγό κι άλλοτε εμπόδιο. Στην περίπτωση του Κατσούτα, το Yaris Rally1 χτύπησε με το πίσω μέρος σε αυτό και άρχισε τις τούμπες.

«Ήδη από την προηγούμενη στροφή, υπήρχε πολύ χιόνι και είχαν δημιουργηθεί βαθιές αυλακώσεις στο δρόμο. Φρένα αλλά το αυτοκίνητο δεν φρέναρε γιατί πάνω σε τόσο βαθιές αυλακώσεις, είναι σα να είσαι σε ράγες. Μετά έχασα τη σωστή γραμμή, είχα περισσότερα χιλιόμετρα και προσπάθησα να πλασάρω το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τον όγκο χιονιού. Όμως προφανώς, είχα υπερβολικά χιλιόμετρα για να κάνω κάτι τέτοιο», είπε ο Κατσούτα στο dirtfish.com.

Το Yaris γέμισε χιόνι στην καμπίνα και στραπατσαρίστηκε, όμως ο Ιάπωνας και ο Ιρλανδός συνοδηγός του Άαρον Τζόνστον, δεν τραυματίστηκαν. Μάλιστα ξεκίνησαν την επόμενη ειδική αλλά τελικά εγκατέλειψαν μετά από μερικά χιλιόμετρα, καθώς κομμάτια από ανθρακόνημα από το διαλυμένο περιτύλιγμα, προκάλεσαν ζημιά στο ψυγείο, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να ανέβουν επικίνδυνα.

Οι μηχανικοί της Toyota Gazoo Racing WRT επιδιόρθωσαν τις ζημιές και σήμερα ο Κατσούτα επέστρεψε στη μάχη. Έχοντας όμως κατρακυλήσει στη γενική κατάταξη.

Huge thanks to the team @TGR_WRC for repaired the car!! Incredible work!!

We will restart today.

Now I’m full focus on the PS points and get back good feeling and confidence!! pic.twitter.com/kBj80uDvHx