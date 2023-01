Οι δύο τενίστες θα αναμετρηθούν την Κυριακή στην Rod Laver Arena για τον τίτλο στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς. Τι γίνεται όμως στα γκαράζ τους;

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στον τελικό ενός Grand Slam. Απέναντί του θα βρει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως στο Ρολάν Γκαρός του 2021. Τώρα όμως δηλώνει πως είναι σε αποστολή για να κατακτήσει τον τίτλο.

Έξω από τα κορτ, οι δύο τενίστες έχουν μία κοινή αγάπη. Αυτή για τα αυτοκίνητα, καθώς τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Τζόκοβιτς διαθέτουν αρκετά στο γκαράζ των οικιών τους. Αυτοκίνητα που συχνά παρουσιάζουν μέσω των λογαριασμών τους στα social media.

Οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Έλληνα τενίστα να κάνει την πρώτη του επαφή, το καλοκαίρι του 2019, με το Tesla Model 3. Το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις πινακίδες του Μονακό, το οποίο ο Τσιτσιπάς έχει βαφτίσει «Ιούλιο», από το όνομα της μητέρας του.

Πιο πρόσφατα τον είδαμε να περιποιείται μία Ferrari F430

It's more than a car, it needs spa service. #FerrariF430 pic.twitter.com/TbC5BjqmAB — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 23, 2020

ενώ το περασμένο καλοκαίρι δώρισε στον πατέρα του μία DBX, το πρώτο SUV της Aston Martin. Παραμένει πάντως άγνωστο αν ο Απόστολος Τσιτσιπάς αφήνει τον Στέφανο να την οδηγήσει.

Stef made a gift to his father to thank him for everything 🥹❤️ pic.twitter.com/DyY9dkaysh — Natalia 🌸 injury free year for Stefanos (@Natali9413) August 7, 2022

Από την πλευρά του, ο 35χρονος Σέρβος έχει ένα πλουσιότερο γκαράζ. Με supercars αλλά και πιο ταπεινά αυτοκίνητα. Ένα από αυτά είναι το ηλεκτρικό Peugeot e-208, το οποίο οδηγεί ο Τζόκοβιτς στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την γαλλική μάρκα.

Ο Νόλε έχει πάντως ένα γκαράζ αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στη βίλα του στην Μαρμπέγια της Ισπανίας. Εκεί βρίσκονται μεταξύ άλλων μία Bentley Continental GT, μία Mercedes-Benz S500, μία Aston Martin DB9 και ένα Audi R8. Ο Τζόκοβιτς έχει φωτογραφηθεί παλαιότερα να οδηγεί και ένα Tesla Model X.





Φωτογραφίες: ATP Tour, twitter, instagram