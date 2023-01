Νέα βράβευση για το ηλεκτρικό Fiat 500

Η Fiat έφτασε τα 37 διεθνή βραβεία για το αμιγώς ηλεκτρικό 500.

Το ηλεκτρικό Fiat 500 βρίσκεται τρία χρόνια στην αγορά αυτοκινήτου και ήδη έχει κατακτήσει τον τίτλο του πλέον πολυβραβευμένου μοντέλου της ιταλικής μάρκας. Το 500e έχει κερδίσει 37 διεθνή βραβεία από διάφορους θεσμούς, με τους ανθρώπους της Fiat να απολαμβάνουν την αποδοχή τόσο των ειδικών όσο και του αγοραστικού κοινού.

Η πιο πρόσφατη βράβευση για το ηλεκτρικό 500 ήρθε από το βρετανικού περιοδικό «What Car?». Το μοντέλο κέρδισε την κορυφαία διάκριση στις κατηγορίες «best small electric car for the city» και «best convertible for value» προσθέτοντας ακόμα δύο βραβεία στη μακρά λίστα βραβείων του. Αυτές οι διακρίσεις δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από το αγοραστικό κοινό με την Fiat να απολαμβάνει περισσότερες από 120.000 πωλήσεις στην τριετία που βρίσκεται στην αγορά.

Το νέο 500 είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που είναι διαθέσιμο με τρία αμαξώματα, hatchback, cabrio και 3+1. Είναι εφοδιασμένο με μπαταρία χωρητικότητας 42 kWh η οποία προσφέρει αυτονομία 320 χιλιομέτρων σε μικτές συνθήκες (WLTP). Παράλληλα το σύστημα φόρτισης του επιτρέπει την ανάκτηση αυτονομίας 50 χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ σε 35 λεπτά η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της φόρτισής της.

Το αμιγώς ηλεκτρικό 500 κατασκευάζεται στο Τορίνο και είναι διαθέσιμο σε 38 ώρες σε όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη και το Ισραήλ, μέχρι τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία. Το νέο 500 αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του στον κόσμο με το λανσάρισμα του και στην αγορά των ΗΠΑ το 2024.