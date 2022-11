Μόλις πέντε δευτερόλεπτα χωρίζουν τους τρεις πρώτους, σε μία ημέρα με απρόοπτα στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Συναρπαστικό σε εξέλιξη ήταν το πρώτο σκέλος του Ράλλυ Ιαπωνίας, δέκατου-τρίτου και τελευταίου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μετά από τις πρώτες επτά ειδικές διαδρομές (μία το βράδυ της Πέμπτης και οι επόμενες έξι την Παρασκευή), μόλις 5.1 δευτερόλεπτα χωρίζουν τα τρία πρώτα πληρώματα, σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι!

Το πρώτο στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου από το 2010, σε ένα εντελώς νέο event που περιλαμβάνει ασφάλτινες ειδικές διαδρομές.

Ο Έλφιν Έβανς κέρδισε δύο ειδικές διαδρομές και βρίσκεται στην κορυφή, αναζητώντας μία νίκη-ψυχολογίας στο φινάλε μίας δύσκολης για εκείνον σεζόν. Πήρε κεφάλι στη γενική κατάταξη κερδίζοντας την ΕΔ5, αύξησε οριακά το προβάδισμά του στην ΕΔ6 κι έτσι έκλεισε την ημέρα με προβάδισμα 3 δευτερολέπτων.

Πίσω του είναι ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai, που παρότι δεν κέρδισε καμία ειδική διαδρομή, είχε σταθερά καλούς χρόνους κι αυτό τον κρατά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ο Βέλγος έχει προβάδισμα 2.1 δευτερολέπτων έναντι του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Κάλε Ροβάνπερα, που δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις δύο πρωτιές του – είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι τώρα όλες οι ειδικές διαδρομές έχουν κερδηθεί από τους οδηγούς της Toyota Gazoo Racing!

⚠️ @KalleRovanpera and @JonneHalttunen are reporting smoke at the end of Friday's opening stage at @2020rallyjapan #RallyJapan | #WRCLive | #WRC

O Φινλανδός είχε μία τρομάρα όταν το κόκπιτ του Yaris Rally1 γέμισε καπνό ενώ στην πορεία πάλευε με την υποστροφή.

Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε του πρώτου σκέλους, περιελάμβανε επτά ειδικές διαδρομές. Ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν όλες – δύο εξ αυτών δεν ολοκληρώθηκαν.

Η δεύτερη σταμάτησε λόγω της φωτιάς στο Hyundai i20N Rally 1 του Ντάνι Σόρντο, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του, ευτυχώς δίχως προβλήματα για το πλήρωμα.

🚩 SS2 at @2020rallyjapan has been red flagged following a fire in @DaniSordo's @HMSGOfficial's i20. Both Sordo and @Candido_Carrera are OK #WRCLive | #WRC | #RallyJapan