Μετά από έναν ακόμα δύσκολο αγώνα τη φετινή σεζόν, ο Κάρλος Σάινθ παρουσιάζεται ενοχλημένος με την έντονη κριτική που δέχεται η Scuderia Ferrari.

Ακόμη έναν δύσκολο αγώνα είχε ο Κάρλος Σάινθ, ολοκληρώνοντας το Grand Prix Γαλλίας στην πέμπτη θέση. Ο Ισπανός εκκίνησε από τη 19η θέση και είχε πολύ καλό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας που προκλήθηκε από την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ, ο 27χρονος έδωσε πολύ ωραίες μάχες με τους Τζορτζ Ράσελ και Σέρχιο Πέρεζ, αλλά το επιπλέον pit-stop και η ποινή 5 δευτερολέπτων του στέρησαν την ευκαιρία να παλέψει για το βάθρο.

Σε δηλώσεις του στο Sky Sports μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάινθ παραδέχθηκε πως υπό κανονικές συνθήκες θα μαχόταν για τη νίκη: «Σίγουρα η νίκη δεν ήταν πιθανή αλλά με έναν τέλειο αγώνα θα είχαμε καταφέρει να ανέβουμε στο βάθρο. Ο Μαξ (Φερστάπεν) ήταν πολύ γρήγορος και το να ξεκινάς τελευταίος δεν σου επιτρέπει να τον κερδίσεις. Κάναμε καλή ανάκαμψη, είχαμε γρήγορο ρυθμό. Δίχως την ποινή για την αλλαγή κινητήρα θα είχαμε ξεκινήσει από την pole position ή την πρώτη σειρά. Η νίκη θα ήταν πιθανή αλλά εκκινώντας 19ος και βάσει του πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, η 5η θέση και ο ταχύτερος γύρος είναι φοβερό αποτέλεσμα».

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, προκάλεσε έκπληξη το γεγονός πως ο Σάινθ μπήκε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών. Ο Ισπανός είχε μόλις περάσει τον Πέρεζ, έπειτα από μία φοβερή μάχη των δύο, αλλά η ομάδα του τον έφερε για νέο σετ ελαστικών επικαλούμενη τα δεδομένα τηλεμετρίας. Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το αν ήταν σωστή ή όχι η επιλογή αυτή, ο οδηγός από τη Μαδρίτη δήλωσε ενοχλημένος με το γεγονός πως ασκείται συνεχώς κριτική στην ομάδα του.

«Πιστεύω πως έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με τη στρατηγική εφέτος. Η Ferrari δέχεται υπερβολική κριτική για πράγματα που συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα τo pit-stop. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι περίεργο με τη στρατηγική, καθόμαστε και το συζητάμε. Δεν είμαστε αυτοκαταστροφικοί όπως λέει ο κόσμος, μας αρέσει να μιλάμε, είμαστε ανοικτοί μεταξύ μας. Ναι, ήμουν στη μέση ενός προσπεράσματος αλλά η ομάδα πίστευε πως ήταν ο σωστός γύρος να μπω στα pit και να κάνω το comeback μου. Εκείνη τη στιγμή πίστευα πως ήταν καλύτερο να ρισκάρουμε και να δούμε τι θα γινόταν με τα ελαστικά. Είχαμε τη μέση γόμα που ήταν στο όριο ζωής της. Είδα πως είχα μπροστά μου το βάθρο και σκεφτόμουν πως θα το πάρω αν κρατήσω "ζωντανά" τα ελαστικά μου αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Η ομάδα έχει πιο πολλά δεδομένα και είμαι πεπεισμένος πως πήραν την απόφαση έχοντας τις καλύτερες προθέσεις. Πρέπει να βελτιωθούμε και να αναλύσουμε τα πάντα», είπε ο Σάινθ.

Τέλος, αναφέρθηκε στο σκεπτικό του, αναφορικά με τη μάχη που έδωσε με τον Πέρεζ: «Το σκεπτικό μου ήταν πως αν δεν μπορούσα να περάσω τον Τσέκο, ήμουν 4ος και δεν γινόταν τίποτα. Τη στιγμή που τον πέρασα ήμουν 3ος και σκέφτηκα να δω αν μπορώ να ανοίξω τη διαφορά και να πάω μέχρι το τέλος. Σε εκείνο το σημείο τα νούμερα έλεγαν πως ήταν αδύνατο να φτάσουμε στο τέλος και είχαμε επίσης και τα 5 δευτερόλεπτα ποινής. Η ομάδα το πήγε συντηρητικά. Όταν είσαι 5ος συν τον ταχύτερο γύρο, τότε είναι ένα καλό αποτέλεσμα».

