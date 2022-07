Ο γερμανικός όμιλος θα ανακοινώνει σύντομα τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία ενός gigafactory μπαταριών στην περιοχή της Κάτω Σαξονίας.

Παρουσία του Όλαφ Σολτς, Καγκελαρίου της Γερμανίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Ιουλίου οι ανακοινώσεις του Volkswagen Group για το νέο gigafactory μπαταριών. Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στην πόλη Σάλτζγκιτερ της Κάτω Σαξονίας και θα αρχίσει να λειτουργεί το 2025.

Η επένδυση του γερμανικού ομίλου για τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ και αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου NEW AUTO, το οποίο προβλέπει συνολικά έξι gigafactory μπαταριών στην Ευρώπη. Στόχος του Volkswagen Group είναι να ξεπεράσει την Tesla στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και οι τεράστιες μονάδες παραγωγής μπαταριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τον πετύχει.

Οι μπαταρίες που θα κατασκευάζονται στο Σάλτζγκιτερ θα εξοπλίζουν ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής, όχι μόνο της Volkswagen αλλά και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου. Το πρώτο διάστημα η ετήσια δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου θα ανέρχεται σε 20 GWh, με τον απώτερο στόχο να είναι στις 40 GWh.

Συνολικά 2.500 άτομα θα εργάζονται στο συγκεκριμένο gigafactory, με ένα σημαντικό μέρος τους να προέρχεται από το εργοστάσιο κινητήρων της Volkswagen που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

Something powerful lies ahead! ✨🔋



🎥Tune in #LIVE on 7/7/22 at 3:15 p.m. CEST - with GER Chancellor Olaf Scholz, our CEO @Herbert_Diess, Thomas Schmall, CEO of #VWGroup Components & more! A big day for #sustainability, #electrification & #jobs in Europe & 🌎



🚀‍🏭 #SalzGiga pic.twitter.com/Of8Q82cLTf