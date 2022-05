Απολαύστε ένα φοβερό video που παρουσιάζει το οπτικό πεδίο του οδηγού της Ferrari στην F1, γυρνώντας στους δρόμους του Πριγκιπάτου.

To Grand Prix του Πριγκιπάτου αποτελεί παραδοσιακά το highlight της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. Όχι για το αγωνιστικό θέαμα, μιας και οι προσπεράσεις είναι είδος προς εξαφάνιση στην Κυανή Ακτή αλλά διότι, σε συνδυασμό με όλα τα… εξωαγωνιστικά, αποτελεί μία τεράστια πρόκληση.

H αγωνιστική διαδρομή την οποία κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής οι πιλότοι θα πρέπει να καλύψουν 78 φορές προτού δουν καρό σημαία, έχει μήκος 3.337 μέτρα. Είναι όμως ίσως από τα πιο απαιτητικά στο καλεντάρι, αφού οι μπαριέρες βρίσκονται εφιαλτικά κοντά, έτοιμες να τιμωρήσουν το παραμικρό λάθος, την παραμικρή έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης.

Το πόσο απαιτητική είναι η οδήγηση στους στενούς δρόμους του Μονακό είναι έκδηλο στο video που σας παραθέτουμε. Πρωταγωνιστής είναι ο Σαρλ Λεκλέρ, που οδηγεί τη Ferrari του στη φημισμένη διαδρομή, στο πλαίσιο των ελεύθερων δοκιμών.





Παρότι δεν είναι καν γύρος στο απόλυτο όριο του Μονεγάσκου, η λήψη από τη νέα κάμερα που είναι τοποθετημένη στο κράνος του και μας δείχνει το δικό του οπτικό πεδίο κατά τη διάρκεια της υπέρ-προσπάθειας πίσω από το τιμόνι της F1-75, θα σας συγκλονίσει.



Προσέξτε τις διορθώσεις, τις ενδείξεις στο τιμόνι, τις αλλαγές σχέσεων, την τεράστια και απότομη αλλαγή στο οπτικό πεδίο βγαίνοντας από το τούνελ. Είναι το πιο εντυπωσιακό video που θα δείτε σήμερα.

Περισσότερα, πατώντας play!



An adrenaline rush like no other in sport! 🍿#MonacoGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/8JGqZqVSaE