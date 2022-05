BMW Σειρά 3: Έτοιμη η ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου (vid)

Το μεσαίο premium οικογενειακό φρεσκάρεται σχεδιαστικά και αναβαθμίζεται τεχνολογικά.

Παράλληλα με το λανσάρισμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της οικογένειας BMW i, η γερμανική μάρκα ανανεώνει και τη γκάμα των συμβατικών αυτοκινήτων της. Θέμα εβδομάδων – αν όχι ημερών – είναι η αποκάλυψη της ανανεωμένης Σειράς 3, όπως υπόσχεται η BMW μέσω του twitter.

Το σύντομο βίντεο αν και δεν αποκαλύπτει πολλά, παρουσιάζει τα νέα φωτιστικά σώματα και τη διαφορετική μάσκα με τα «νεφρά», σήμα-κατατεθέν κάθε μοντέλου από το Μόναχο. Οι σχεδιαστικές αλλαγές θα συνοδευτούν, όπως συνηθίζεται, με εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων και αναβαθμισμένο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Coming soon. The new #BMW 3 Series. #THE3 pic.twitter.com/ZkMyrgYDnk