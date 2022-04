Formula 1: Φωτιά στην Williams του Άλμπον και κόκκινη σημαία! (vid)

Φλόγες ξεπήδησαν από τον πίσω δεξί τροχό του μονοθεσίου της Williams Racing.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης περιόδου των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix στην Ίμολα, βγήκαν κόκκινες σημαίες. Αιτία η φωτιά που εκδηλώθηκε στα φρένα της Williams του Άλεξ Άλμπον και συγκεκριμένα στον πίσω δεξί τροχό.

Μάλιστα κάποιο στιγμή σημειώθηκε μία μικρή έκρηξη στο σύστημα πέδησης της FW44, με τον Ταϊλανδό οδηγό να επιστρέφει εσπευσμένα στα pit. Η περίοδος διεκόπη προσωρινά, με 12 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωσή της.

