Λίγες εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα της F1 στην Πολιτεία της Φλόριντα, οι κάτοικοι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στην προσπάθεια «βάλουν φρένο» στο αγωνιστικό τριήμερο.

Στις 6-8 Μαΐου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία της Formula 1. H πίστα έχει σχεδιαστεί γύρω από το στάδιο των Miami Dolphins που αγωνίζονται στο NFL και αναμένεται να υποδεχθεί τις επόμενες εβδομάδες το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη.

Όμως τα εμπόδια για τον αγώνα συνεχίζονται δίχως τελειωμό, Αρκετοί κάτοικοι της Φλόριντα είχαν εναντιωθεί στη διεξαγωγή του αγώνα πριν οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του, λόγω του «μολυσματικού θορύβου» που προκαλούν τα μονοθέσια της Formula 1. Όλες τους οι προσπάθειες έχουν πέσει στο κενό, όμως λίγες εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα στη νέα πίστα, ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Όπως αναφέρει η Miami Herald, οι κάτοικοι του Μαϊάμι Γκάρντενς, της περιοχής όπου φιλοξενείται το Grand Prix, κινούνται ξανά δικαστικά έναντι του αγώνα. Υποστηρίζουν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο αγώνας της Formula 1 να «προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και σωματική βλάβη στους κατοίκους του Μαϊάμι Γκάρντενς». Επιπλέον, πως ήχοι της τάξης των 97 ντεσιμπέλ, σε μία απόσταση 4 χιλιομέτρων μπορεί να έχουν ανάλογη επίδραση του ήχου από ένα ηλεκτρικό πριόνι.

