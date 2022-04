O επικεφαλής της Mercedes-AMG κάνει τη δική του εκτίμηση αναφορικά με τις πιθανότητες της ομάδας του να κατακτήσει το πρωτάθλημα της F1.

Η σεζόν του 2022 έχει ξεκινήσει με αρκετές ανατροπές στους τρεις πρώτους αγώνες, με τη Scuderia Ferrari να έχει πάρει το προβάδισμα από πλευράς απόδοσης. Η μεγαλύτερη απογοήτευση ως τώρα δεν είναι άλλη από τη Mercedes, που μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει πως είναι στη μάχη του τίτλου της Formula 1.

Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, άλλαξαν φέτος την εμφάνιση των μονοθεσίων. Η γερμανική ομάδα επέλεξε ένα πολύ διαφορετικό σχεδιαστικό δρόμο από τους αντιπάλους της, με τα zero-pods να προκαλούν μεγάλη αίσθηση στις χειμερινές δοκιμές. Τα αποτελέσματα στην πίστα δεν είναι τα αναμενόμενα, με την W13 E Performance να αποδεικνύεται ένα μονοθέσιο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν οι μηχανικοί, ώστε οι οδηγοί να αντλήσουν τη μέγιστη δυναμική του.

Μετά από τρεις αγώνες στη φετινή χρονιά, ο Τζορτζ Ράσελ είναι στη 2η θέση στη κατάταξη οδηγών, όντας 34 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι άλλους 9 βαθμούς πιο πίσω. Μπορεί να είμαστε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, όμως ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, μίλησε σχετικά με τις πιθανότητες της ομάδας του να κατακτήσει το πρωτάθλημα και δεν ήταν αισιόδοξος.

«Έχουμε ένα τεράστιο μειονέκτημα φέτος. Αν θέλουμε να δούμε τις πιθανότητές μας από μαθηματικής πλευράς, μπορώ να πω πως οι πιθανότητές μας είναι 8 προς δύο. Όμως είμαστε στο μηχανικό αθλητισμό και όλα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να υπάρχουν εγκαταλείψεις στις άλλες ομάδες κι αν ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες του μονοθεσίου μας, θα είμαστε ξανά μέσα στο παιχνίδι. Ως άνθρωπος μέσα στο σπορ, θα έλεγα πως οι πιθανότητες είναι 40-60 κατά μας. Ως μαθηματικός, είναι όμως πολύ χειρότερες. Είμαστε στον τρίτο αγώνα της σεζόν, δεν πρόκειται να ξεγράψουμε το πρωτάθλημα, όμως έτσι έχουμε τα πράγματα σήμερα. Διαφορά μας στις κατατακτήριες ήταν στα επτά δέκατα», ανέφερε ο Βολφ στο πλαίσιο του GP Αυστραλίας.

Ο οδηγός του, Λιούις Χάμιλτον, έχει δηλώσει πως το μονοθέσιο δεν έχει βελτιωθεί καθόλου στους τρεις πρώτους αγώνες του 2022. Όμως ο Βρετανός προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξος αναφορικά με τις δυνατότητες της Mercedes: «Έχουμε ακόμα 20 αγώνες. Ελπίζω να είμαστε στη μάχη σύντομα. Όμως με κάθε βήμα που θα κάνουμε, ένα ανάλογο θα κάνουν οι Red Bull και Mercedes. Δεν θα είναι εύκολο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ακόμα, όμως έχουμε αρκετό δρόμο για το τέλος».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα το τριήμερο 22-24 Απριλίου.

