Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen έδωσε στον ιδιοκτήτη της Amazon, Τζεφ Μπέζος, την ευκαιρία να δοκιμάσει το ηλεκτρικό βαν ID. Buzz.

Κάθε χρόνο ο Τζεφ Μπέζος διοργανώνει το MARS, ένα συνέδριο μόνο με προσκλήσεις που έχει ως στόχο να φέρει στον ίδιο χώρο άτομα που θα μοιραστούν καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες του αύριο. Τα αρχικά MARS προέρχονται από τα Machine learning, Automation, Robotics και Space.

Ένας από τους καλεσμένους ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group. Ο Χέρμπερτ Ντις δεν πήγε στην Καλιφόρνια με… άδεια χέρια, καθώς παρουσίασε το ID. Buzz. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το οποίο αποτελεί το διάδοχο του θρυλικού Bulli, του βαν των χίπιδων!

«Η χαλαρότητα και η περιέργεια για την καινοτομία που υπάρχουν στις ΗΠΑ είναι αυτό που με εκπλήσσει κάθε φορά!», ανέφερε στο twitter o Ντις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Τζεφ Μπέζος στο τιμόνι του ID. Buzz.

The lightheartedness and curiosity towards innovation in the US is what amazes me every time! Last week I attended #MARS2022 hosted by @JeffBezos & @ajassy from @amazon. I brought our #VWIDBUZZ to the show. pic.twitter.com/8TthXFbke3