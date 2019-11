Γκλεν Τάμπλιν: Ένας θεότρελος εκατομμυριούχος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Είναι ιδιαίτερος. Είναι εκκεντρικός. Είναι άνθρωπος που αν τον αντικρίσεις στο δρόμο, σίγουρα θα τον τσεκάρεις από πάνω μέχρι και κάτω. Και μάλιστα, δυο φορές. Εκείνος, απαντάει σε όσους απλά στέκονται στην εμφάνισή του. «Βρείτε μου κάποιον που να έχει να πει κάτι κακό για εμένα. Δεν θα βρείτε κανέναν. Είμαι αληθινός και σέβομαι τους πάντες. Ο κόσμος με κρίνει για τα ρούχα ή τα ρολόγια ή τα αυτοκίνητά μου. Όμως, δεν μπορεί να καταλάβει τι έχω περάσει στη ζωή μου και πως κατάφερα να βγω από το “σκοτάδι”».

Το Gazzetta Weekend Journal, γράφει για τον θεότρελο, Γκλεν Τάμπλιν, που θέλησε να επενδύσει στην Romford FC στα ερασιτεχνικά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου, να αλλάξει τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που... ανακοίνωσε τον εαυτό του ως το νέο μεγάλο αφεντικό, ανέλαβε και ως προπονητής και πήρε 21 ποδοσφαιριστές σε ελάχιστες ώρες!

«Έχω περάσει πολλές εβδομάδες σε ψυχιατρικές κλινικές. Έχω βρεθεί στο απόλυτο σκοτάδι. Όμως, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαι πέρα για πέρα αληθινός. Ανέλαβα μια ομάδα, επένδυσα 3 εκατομμύρια και την άφησα σταθερότατη και ικανή να επιβιώσει όπως είχα υποσχεθεί. Με κρίνουν για τα ρούχα μου, όμως όλο αυτό είναι απλά λόγω της αυτοπεποίθησης που αισθάνομαι. Γιατί αν δεν πιστέψω εγώ στον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει;» λέει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο...

BTFC fans thank you again I love 99.9% of you

always be in my heart

I truly pray you have some more glory days without me

I’ll always be greatfull for moments like this

It’s Romford’s time now and there MY FUTURE but l will always love you all till my last breath pic.twitter.com/uDPJuohZOr

— Glenn Tamplin (@glenntamplin) November 13, 2019