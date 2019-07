Τσάβι Σίμονς: Το «φαινόμενο» που χάνει το δρόμο...

Δημοφιλής από τόσο δα μικρό παιδί. Καμία σχέση με άλλες φουρνιές παικτών όπως ήταν οι Πικέ, Φάμπρεγας, Πέδρο, Τσάβι, Ινιέστα, Μέσι...

Η Masia είχε στις τάξεις της ένα μεγάλο αστέρι. Κι όχι μόνο επειδή είχε εκατοντάδες χιλιάδες followers στα social media, αλλά επειδή ήξερε και μπάλα. Και το αγωνιστικό θέμα είναι πιο σημαντικό και μπαίνει πάνω απ' όλα τα υπόλοιπα.

Πώς, όμως, γίνεται ν' αντιμετωπίσεις ένα παιδί που στα 16 του χρόνια έχει μάνατζερ να διαπραγματευθεί το μέλλον του κι όταν αυτός ο μάνατζερ κοιτάζει πολύ τη... δική του φήμη για τις μεγάλες μεταγραφές που θα πραγματοποιήσει και τον μισθό που θα πάρει από τα deal που θα πετύχει;

Σε πόσο μεγάλο δίλημμα να βάλεις ένα παιδί 16 ετών και πόσο μεγάλη πίεση να του ασκήσεις όταν από τη μια ακούει τον ατζέντη να του λέει για τη δόξα και τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει σε μια νέα ομάδα και από την άλλη η Μπαρτσελόνα να του υποσχέται πράγματα για τα οποία θα πρέπει ο ίδιος να δουλέψει με αφοσίωση και «θυσίες» σε όλη του τη ζωή;

Πώς γίνεται αυτός ο πιτσιρικάς να μη διαλέξει το ... κάτι πιο εύκολο από αυτό που θέλει πραγματικά κόπο και μόχθο για να επιτευχθεί;

Ο Τσάβι Σίμονς, έχει πλέον υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι και το 2022. Έχει ήδη μετακομίσει στην πόλη του φωτός, έχει κάνει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και έχει δει ξανά τα φώτα να πέφτουν πάνω του. Αυτή τη φορά, όχι για καλό, όπως το είχε συνηθίσει...

@PSG_English have signed Barcelona wonder-kid Xavi Simons until 2022.

Here he is being a little baller for La Masia pic.twitter.com/1gOFgnpTO7

— COPA90 (@Copa90) July 24, 2019