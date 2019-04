Μια όμορφη αγέλη «λύκων»...

Το «Μολινό», στα ματς που διεξάγονται υπό το φως των προβολέων, μετατρέπει σε... ξεχωριστές εμπειρίες κάθε διαφορετική ποδοσφαιρική βραδιά.

Τα πυροτεχνήματα, το σόου για τους οπαδούς, οι... βραδιές dj με καλεσμένους όπως τότε που είχε ζηλέψει ακόμα και ο Γκάρι Νέβιλ και είχε ανέβει στα decks, όλο το κλίμα που περιβάλλει τη Γουλβς είναι τόσο δελεαστικό και μάλιστα, δεν μένει μονάχα στα εξωαγωνιστικά κι αυτό είναι το ακόμα καλύτερο για την ομάδα.

Εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, τα παιδιά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποδεικνύουν γιατί το project της Γουλβς είναι τέτοιο που – με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή – μπορεί να κάνει την ομάδα μόνιμη υποψήφια για τη 10άδα της βαθμολογίας της Premier League μετά τη φετινή εκπληκτική πορεία που πραγματοποιούν οι «λύκοι».

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ανακοινώθηκε και η μεταγραφή που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο. Ο Ραούλ Χιμένες, του οποίου η μεταγραφή πήρε κανονική μορφή έπειτα από τον δανεισμό με τον οποίο αρχικά είχε παραχωρηθεί και ο Μεξικανός επιθετικός έκανε τη διοίκηση του αγγλικού κλαμπ να βγάλει από τα ταμεία του περί τα 35 εκατ.ευρώ για να τον αγοράσει από τους «αετούς» της Λισαβόνας και να τον κάνει... κομμάτι της «αγέλης».

Δυνατός στο παιχνίδι του, χρησιμοποιεί πάρα πολύ το μυαλό του για να βοηθάει στο επιθετικό ξεδίπλωμα της ομάδας κι όχι απλά να βρίσκεται στην περιοχή για να τελειώσει τις φάσεις, ξέρει να κρατάει τη μπάλα και να τη «σπάει» για να τη μοιράσει δεξιά κι αριστερά ώστε να φτιάξει φάσεις για γκολ στους συμπαίκτες του (39 ευκαιρίες για γκολ και 11 κλασσικές φάσεις στον λογαριασμό του!), ξέρει ν' ανοίγεται στις πλευρές και δήλωσε αυτό που ήθελαν ν' ακούσουν οι οπαδοί της Γουλβς αυτή τη στιγμή. «Θέλω να γράψω ιστορία με αυτή την ομάδα τα επόμενα χρόνια» ανέφερε, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2023!

Μετράει 12 τέρματα και 7 ασίστ στη φετινή Premier League, έχει συνολικά 15 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε 37 ματς που έχει παίξει με τη Γουλβς και αναλογικά με τα τέρματα που έχει πετύχει ο σύλλογος των Δυτικών Μίντλαντς, ο Ραούλ Χιμένες έχει συμμετοχή στο 48% των τερμάτων, με το ποσοστό αυτό να είναι μεγαλύτερο κι από αυτό παικτών όπως οι Εντέν Αζάρ, Σάλομον Ροντόν, Τζέιμι Βάρντι και Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς (σε αναλογία συμμετοχής σε γκολ με τις φορές που έχει σκοράρει η ομάδα του καθενός).

Κοντά του, ο Ντιόγο Ζότα, ο άνθρωπος που σκόραρε το πρώτο από τα δυο γκολ της Γουλβς στην πρόσφατη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα το έκανε με τρόπο που φανέρωσε πόσο άψογη συνεργασία έχουν με τον Ραούλ Χιμένες. Ο Μεξικανός του έβγαλε την μπαλιά εκεί που έπρεπε, στο χώρο και το χρόνο που ήταν απαραίτητο και ο Ζότα είχε κάνει την κίνηση για να βρεθεί ακριβώς στο σημείο που σκέφτηκε και ο συμπαίκτης του για να πάρει την ασίστ και να νικήσει τον Ντε Χέα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός χαρακτηρίζεται... Molineux Monster από τον βρετανικό Τύπο και ους οπαδούς της Γουλβς, έχοντας καταφέρει από τον Δεκέμβρη του 2018, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια να σκοράρει απέναντι στην Τσέλσι, να κάνει ασίστ κόντρα σε Μπόρνμουθ και Λίβερπουλ, να πετύχει χατ-τρικ απέναντι στη Λέστερ, να δώσει γκολ σε συμπαίκτη του σε ματς με τη Γουέστ Χαμ, να έχει γκολ και ασίστ με αντίπαλο την Κάρντιφ και φυσικά να σκοράρει και στις δύο αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Μάλιστα, στςι τελευταίες 14 εμφανίσεις του στην Premier League, έχει καταγράψει συμμετοχή σε 11 γκολ (7 δικά του και 4 ασίστ), τη στιγμή που στα πρώτα 13 παιχνίδια του φέτος στο πρωτάθλημα δεν είχε τίποτα!

​

Ο... partner in crime, Ραούλ Χιμένες, έχει θεωρηθεί ο καλύτερος στράικερ στις ομάδες εκτός του Big-6, τις οποίες όμως έχει... ταράξει στα γκολ! Και η Τότεναμ και η Τσέλσι και η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν πέσει «θύματα» της τρομερής σεζόν που κάνει με τη φανέλα των «λύκων», δίνοντας σε όλους να καταλάβουν τι μπορεί ν' ακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια, αν η ομάδα των Δυτικών Μίντλαντς παραμείνει σε θετική τροχιά και καταφέρει να εδραιωθεί στα επίπεδα που στοχεύει και δεν αλλάξει ριζικά κάτι στους στόχους που θα θέτει.

Άλλωστε οι δυο τους, είναι οι... υπεύθυνοι για τα 11 από τα πιο πρόσφατα 15 εντός έδρας γκολ του κλαμπ μπροστά στο κοινό της! Έξι ο Μεξικανός, πέντε ο Πορτογάλος!

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, από την πλευρά του, ξεσηκώνει τον κόσμο στο «Μολινό» με τις γροθιές του και δίνει το σύνθημα για κάθε νέα προσπάθεια της ομάδας, που έχει εντυπωσιάσει κι έχει κάνει περήφανους τους οπαδούς της, έχοντας κερδίσει το περασμένο καλοκαίρι την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Γουλβς δυνάμωσε κι αποφάσισε να τα βάλει με όλους στην Championship διεκδικώντας το «εισιτήριο» για την Premier από την πρώτη της κιόλας παρουσία στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία και τα κατάφερε. Έπειτα, άρχισε να... μετρά δυνάμεις κόντρα στα μεγάλα ποδοσφαιρικά θηρία της Αγγλίας και... δεν μάσησε! Ίσα – ίσα έδειξε ότι είχε ακονίσει πολύ καλά τα «δόντια» της, με την αγέλη των 11 «λύκων» που ξεκινούσαν στα ματς, αλλά κι εκείνων που περνούσαν και βοηθούσαν με αλλαγή, να βάζει δύσκολα σε όλους και να πετυχαίνει σημαντικότατα αποτελέσματα, φτάνοντας φυσικά μέχρι και την 7η θέση της βαθμολογίας!

What a season Nuno Espírito Santo is having @Wolves Absolutely class

Manager of the season contender?#WOLMU pic.twitter.com/owdeipDl7c

— SPORTLUX (@SportluxInfo) April 2, 2019