Ο αθλητής με το ένα χέρι που μας κάνει να πιστεύουμε στα θαύματα! (pics & vids)

«Θέλω να δείξω σε όλους, ότι όταν κάποιος σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ο μόνος που μπορεί να σε σταματήσει είναι ο εαυτός σου».

Είναι μερικές ιστορίες που είναι διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που απλά μας δείχνουν τον δρόμο. Είναι μερικές φορές το μεγαλείο ψυχής τόσο μεγάλο που η δύναμη που υπάρχει μέσα σε όλους μας τρομάζει.

Είναι στιγμές που διαβάζεις ή βλέπεις κάτι και απλά τα συναισθήματα σου, σου δείχνουν τον δρόμο προς την πίστη και την αισιοδοξία που όλοι χρειάζεται να βρούμε για να συνεχίσουμε κόντρα σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πόνο και σε κάθε στιγμή αμφιβολίας.

Ο Σακίμ Γκρίφιν είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους, που η ιστορία του σου... φτιάχνει την ημέρα, σου γεμίζει δάκρυα τα μάτια και σου προσθέτει φως στην ψυχή σου.

Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1995 και η μοίρα είχε για εκείνον περίεργα σχέδια. Τίποτα δεν θα χαριζόταν σε εκείνο το παιδί, αλλά θα έπρεπε να παλέψει για όσα θα τολμούσε να ονειρευτεί.

O Σακίμ γεννήθηκε μόλις 60 δευτερόλεπτα πριν τον δίδυμο αδελφό του τον Σακίλ και από τότε θα έβρισκε το στήριγμα που του έλειπε. Ήταν ολόιδιοι με μια μοναδική διαφορά.

Ο ένας μικρούλης γεννήθηκε με χέρι, κάτι που προέκυψε από ένα σπάνιο σύνδρομο που δεν συναντάται συχνά, το «Amniotic Basnd Syndrome».

«Όταν το είδα 'έσπασα'. Άρχισα να κλαίω, να κατηγορώ τον εαυτό μου, σκεφτόμουν τι θα πει ο κόσμος, πως θα το διαχειριστεί ένα μικρό παιδί. Ήταν δύσκολο». Αυτό θα σχολιάσει η μητέρα του με δάκρυα στα μάτια στο αναλυτικό ρεπορτάζ του ESPN, που βάζει την ιστορία του στο μικροσκόπιο, όπως και τα μεγαλύτερα Μέσα του πλανήτη.

Μια βραδιά όταν ήταν 4 χρονών η αντίδραση του συγκλονίζει. «Άκουγα μόνο φωνές. Πήγα τρέχοντας στο δωμάτιο, αλλά δεν ήταν εκεί».

Ο Σακίμ θυμάται... «Πήγα στην κουζίνα, πήρα ένα μαχαίρι και προσπάθησα να κόψω τα δάχτυλα μου από τον πόνο».

«Στην ηλικία αυτή το μοναδικό που ήθελε να κάνει ήταν να ξεφορτωθεί τον πόνο. Του άρπαξα το μαχαίρι, πήρα τον γιατρό και του είπα ότι θα τον πάω το πρωί για να κοπούν τα άκρα. Φτάνει».

Με τον πόνο πλέον να έχει φύγει, η οικογένεια του αποφάσισε να μην βάλει κανένα όριο στα όνειρα του παιδιού της. Μπορούσε να κάνει ότι ήθελε και εκείνο που επέλεξε ήταν ο αθλητισμός.

Ο πατέρας του εξηγεί στην κάμερα του Αμερικανικού δικτύου. «Ότι ήθελε να κάνει το τσέκαρα πρώτα εγώ. Το δοκίμαζα με το ένα χέρι και αν μπορούσα να το κάνω με το ένα χέρι, μπορούσε και εκείνος».

Το χαμόγελο του Σακίμ όπου και να τον δεις, σε όποιο βίντεο και να έχει παίξει είναι πάντα ξεχωριστό. Ο νεαρός ορίζεται από αυτό και αυτό είναι που δίνει νέο χρώμα στην ιστορία του. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του είναι ο δεσμός που έχει με τον δίδυμο αδελφό του.

«Είμαστε αχώριστοι, ό,τι και αν συμβαίνει. Θα ζήσουμε μαζί, θα παίξουμε μαζί, θα παντρευτούμε δίδυμες, θα κάνουμε δίδυμα παιδιά, δεν ξέραμε πόσο σημαντικό είναι, μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι προσφορές για τα κολέγια».

Ο αδελφός του είχε όλες τις πόρτες ανοιχτές, είχε προτάσεις από τους κορυφαίους και μπήκε στην διαδικασία να απορρίψει τόσες πολλές ομάδες, απλά για να βρίσκεται στο πλευρό του Σακίμ. Ήταν απίστευτο.

«Το να σταθώ στο πλευρό του αδελφού μου, ήταν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε υποτροφία».

Το πρώτο σχολείο που πρόσφερε και στα δύο αδέλφια υποτροφία ήταν το πανεπιστήμιο «Central Florida Knights». O Σακίλ γρήγορα άρχισε να γίνεται απαραίτητος, αλλά ο Σακίμ δεν μπορούσε να ακολουθήσει.

«Απλά καθόμουν να τον βλέπω να παίζει. Χαιρόμουν για εκείνον, αλλά ήξερα ότι υπήρχαν παραπάνω να κάνω. Υπήρξε περίοδος που αμφισβητούσα αν θα παίξω ποτέ ξανά. Δεν είχα αμφιβολίες. Απλά φοβόμουν να σταματήσω. Ήθελα κάποιον να μου δώσει την ευκαιρία να δείξω ότι μπορώ να πετύχω».

Αυτή η ευκαιρία ήρθε, μαζί με την αλλαγή προπονητή. Ο Φροστ άλλαξε όλα όσα γίνονταν, του έδωσε την ευκαιρία και ο Σακίμ δεν την άφησε να πάει χαμένη.

«Ήταν εύκολο να δει κανείς πόσο αθλητικός ήταν. Μετά τις πρώτες προπονήσεις δεν πρόσεχες ότι δεν είχε χέρι. Ξέραμε ότι έπρεπε να του βρούμε μια θέση στο γήπεδο». «Μου έδωσε μια ευκαιρία και δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω».

Αυτή ήταν η σεζόν που ο Σακίμ έλαμψε. Μπορεί να μην ήταν στις επιλογές του πρώτου γύρου του ντραφτ ο Γκρίφιν πήρε πρόσκληση για την διαδικασία του NFL του 2018, την οποία και αποδέχτηκε στις 29 Μαρτίου του προηγούμενου χρόνου. Έναν μήνα μετά και με τα δοκιμαστικά του να κάνουν τον γύρο του κόσμου ο Σακίμ επιλέχθηκε από τους Seattle Seahawks και έγραψε ιστορία.

Στις 9 Σεπτεμβρίου έγραψε ιστορία ξεκινώντας βασικός σε παιχνίδι NFL και έζησε το όνειρο του. Τίποτα δεν του έχει χαριστεί. Έπρεπε να ξεπεράσει απίστευτες δυσκολίες και όλη την δυσπιστία του κόμσου για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει και πλέον ο Γκρίφιν έχει έναν... σκοπό, όπως αναφέρει στο γράμμα του στο «The players tribune».

«Ξεκίνησα να παίζω football γιατί το αγαπούσα. Και ναι όπως οποιουδήποτε άλλου η προοπτική μου έχει αλλάξει μεγαλώνοντας. Δεν έχει γίνει υποχρέωση, έχει εξελιχθεί σε έναν σκοπό. Είχα ανθρώπους να με αμφισβητούν όλη την ζωή μου και τώρα υπάρχουν πολλά παιδιά με διάφορες δυσκολίες, με τους ανθρώπους να τους βάζουν ταμπέλες και θα αμφισβητηθούν και αυτά. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Θεός με έχει στείλει για έναν λόγο και αυτός ο λόγος είναι να δείξω στους ανθρώπους πως δεν μετράει τι λέει ο καθένας, γιατί οι άνθρωποι θα σε αμφισβητήσουν έτσι και αλλιώς. Αυτό ισχύει για όλους, αλλά ειδικά για αυτά τα παιδιά, το σημαντικό είναι να μην αμφισβητείτε τον εαυτό σας. Ο καθένας στον κόσμο αξίζει να δείξει τι μπορεί να κάνει, χωρίς κανείς να του λέει ότι δεν μπορεί».

Ο Σακίμ Γκρίφιν αποτελεί ένα εξαιρετικό πρότυπο. Όχι, γιατί έχει παλέψει πάρα πολύ για να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο ενός αθλήματος, αλλά γιατί είναι από εκείνες τις ιστορίες που σε κάνουν να βγαίνεις από τον μικρόκοσμο που ζεις και σε κάνουν να βλέπεις τον αθλητισμό έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Έμπνευση, δύναμη και λύτρωση.

