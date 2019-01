Το πιο... ποδοσφαιρικό Muppet Show του κόσμου! (vids)

Κάποτε, δεν μπορούσες να τους ξεφύγεις στον αγωνιστικό χώρο.

Κάποτε, όποτε ο ένας αντίκριζε τον άλλον, ξυπνούσε το ποδοσφαιρικό μίσος μέσα τους και πολλές φορές είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση, υπερασπιζόμενοι το έμβλημα της ομάδας τους στο σημείο της καρδιάς.

Ορκισμένοι υποστηρικτές των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο φορούσαν τα ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν δέχονταν μύγα στο σπαθί τους και έχουν παραδεχθεί ότι όσο κράτησε η καριέρα τους στα γήπεδα, η σχέση τους ήταν τέτοια όπως των ομάδων τους. Αιώνιας αντιπαλότητας, δίχως πολλά – πολλά και με τη σκέψη πως οφείλουν να υπηρετούν πιστά και με απόλυτη αφοσίωση την ιδέα που πρεσβεύει ο σύλλογος στον οποίο βρίσκονται.

Άλλωστε, η ιστορία τους έχει γραφτεί στα δύο κλαμπ με την αρχαιότερη κόντρα στην ποδοσφαιρική Αγγλία. Και μάλιστα, ο ένας βίωσε τα... πέτρινα χρόνια της Λίβερπουλ έχοντας βέβαια γευθεί τον θρίαμβο στο έπος της Πόλης, ενώ ο άλλος, ήταν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της διαδικασίας μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ρίξει τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ από τον... γαμ^#%#^ θρόνο τους, όπως είχε υποσχεθεί ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Όταν ήμασταν ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσα να τον βλέπω! Και οι δύο ήμασταν παθιασμένοι για τις ομάδες μας. Βέβαια δεν ήμασταν οι αστέρες των ομάδων μας γιατί είχαμε μπροστά μας παίκτες όπως ο Τζέραρντ, ο Μπέκαμ ή ο Καντονά. Εμείς ήμασταν οι πιστοί στρατιώτες. Και οι δύο αμυντικοί, ξέραμε τη δουλειά που έπρεπε να κάνουμε. Οι επιθετικοί κερδίζουν τα παιχνίδια και οι αμυντικοί φροντίζουν να μη χαθούν τα ματς οπότε έπρεπε να υπερασπιστούμε την άμυνά μας.

Μπορεί πλέον να φαινόμαστε σαν κολλητοί, αλλά δεν είμαστε ακριβώς έτσι. Είναι εξαιρετικός στη νέα του δουλειά ως τηλεσχολιαστής και η αλήθεια είναι ότι πλέον... δεν ξεκολλάμε από το τηλέφωνο όταν μιλάμε» έχει δηλώσει ο Κάραγκερ.

Από τη μέρα που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση, άνοιξε για εκείνους μια πόρτα την οποία είχαν διαβεί στο παρελθόν μονάχα ως ... καλεσμένοι ποδοσφαιριστές για να δώσουν μια συνέντευξη και να μιλήσουν για τις ομάδες τους.

Πλέον, βρίσκονται στα τηλεοπτικά στούντιο, στα γήπεδα και σε αποστολές, εκπροσωπώντας το SkySports ως τηλεσχολιαστές και... ενίοτε ως ρεπόρτερ, φανερώνοντας μέσα από τις αναλύσεις τους και τον τρόπο που μπορούν να διαβάσουν ένα παιχνίδι, την τρομερή αντίληψη που έχουν για το άθλημα και τον σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού και ανάπτυξης σε κάθε... σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου.

Όσο απολαυστικές είναι, βέβαια, οι αναλύσεις τους για τα μεγάλα παιχνίδια της Premier League, άλλο τόσο είναι και οι στιγμές που οι δυο τους τα κάνουν... άνω – κάτω, είτε μέσα στο στούντιο, είτε εκτός αυτού, σε κάποιο από τα γήπεδα τα οποία επισκέπτονται!

Οι διαφωνίες τους είναι... επικές όταν καταλαβαίνουν ότι σε κάποιο θέμα έχουν τελείως διαφορετική οπτική γωνία αντίληψης του ζητήματος και προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας του άλλου σαν να... βρίσκονταν σε κάποιο cafe, αφού δεν χαμπαριάσουν από κάμερες και... καθωσπρεπισμούς της τηλεοπτικής πειθαρχίας. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό με την έντονη αντιπαράθεσή τους για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, την Τότεναμ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα χρήματα του λονδρέζικου συλλόγου για τις μεταγραφές και το νέο γήπεδο...

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και άλλοτε αρχηγός των «κόκκινων», επέμενε στο γεγονός πως ο πρόεδρος των «σπιρουνιών», Ντάνιελ Λέβι, δεν έκανε τίποτα ώστε να βοηθήσει την ομάδα ν' ανέβει επίπεδο, έχασε παίκτες όπως οι Μανέ, Βαϊνάλντουμ και Μαγκουάιρ γιατί αρνείται να ικανοποιήσει τις αποδοχές τους και ν' αυξήσει τους μισθούς και τόνισε πως «θα καθόμαστε απλά να λέμε μπράβο στην Τότεναμ που παίζει στο Champions League;».

Ο Γκάρι Νέβιλ, άρχισε να του αναφέρει συνεχώς πως ο λονδρέζικος σύλλογος διέθεσε 600 εκατ.λίρες για να φτιάξει νέο γήπεδο. «Αυτό έγινε πριν τέσσερα χρόνια» απάντησε ο Κάραγκερ για να για ν' ακούσει ξανά από τον συνομιλητή του να λέει: «Τα χρήματα αυτά δεσμεύθηκαν και περιόρισαν το μπάτζετ για τέσσερα με πέντε χρόνια. Τελικά τους βγήκαν περισσότερα τα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογίσει ότι θα μπορούσαν να διαθέσουν για το ρόστερ. Τι δεν καταλαβαίνεις από το γεγονός πως έδωσαν 500-600 εκατομμύρια για το γήπεδο;».

Κάπου εκεί ήρθε το ξέσπασμα του Κάραγκερ, που έκανε και τον κεντρικό παρουσιαστή να γελάσει, με τον παλαίμαχο αμυντικό να φωνάζει «γιατί συνεχίζεις και μου λες για τα 600 εκατομμύρια;» και τον Νέβιλ ν' απαντά: «Γιατί τόσο έκανε το γήπεδο! Πόσο θα το πλήρωναν; Ένα δεκάρικο;»!

Υπάρχουν, επίσης, οι στιγμές με το... απόλυτο γλέντι του ενός προς τον άλλον, όπως όταν ο Κάραγκερ ανέβασε τα πόδια του πάνω στο stand του στούντιο και περίμενε ν' απολαύσει όσα θα έλεγε ο Νέβιλ για το... καταστροφικό του πέρασμα από τον πάγκο της Βαλένθια.

Απόδειξη πως... δεν κρατιούνται όταν καταλάβουν ότι πήραν πάσα για «μπηχτή», είναι το «υποτιμητικό» αλλά γεμάτο φιλικό χαβαλέ, χτύπημα του άλλοτε αρχηγού της Γιουνάιτεντ στην πλάτη του πρώην ομολόγου του στη Λίβερπουλ για την παραδοχή πως το Μάντσεστερ ήταν η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική πόλη λίγο πριν από μεγάλο ντέρμπι.

Ο Κάραγκερ έκανε το... κομμάτι του πριν από λίγο καιρό, όταν συνομιλώντας με τον Σακίρι και δίνοντάς του το βραβείο του Man of the Match μετά το 3-1 των «κόκκινων» επί των «κόκκινων διαβόλων» στο τελευταίο ματς του Μουρίνιο, ο νυν τηλεσχολιαστής είπε στον ποδοσφαιριστή: «ο Γκάρι Νέβιλ θα στο έδινε κανονικά, αλλά δεν ήθελε να κατέβει», με τον Σακίρι να γελάει και να του λέει «δώσ' του χαιρετίσματα»...

Μέσα στις γιορτές, είχαμε τον διαγωνισμό... τυλίγματος δώρου on camera με τους Νέβιλ και Κάραγκερ να διαλύουν τα πάντα και να κάνουν σαν μικρά παιδιά, ενώ, λίγη ώρα πριν από το μεγάλο ματς της περασμένης Πέμπτης ανάμεσα στη Σίτι και τη Λίβερπουλ στο Etihad, έφτασαν σε σημείο να κάνουν video-bomb τη στιγμή που ο ρεπόρτερ βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση δίνοντας τα τελευταία νέα για τις δύο ομάδες!

Οι δύο... θεότρελοι τύποι, δεν δίστασαν σε ένα απλό μήνυμα από τηλεθεατή, να διαγωνιστούν στο σπριντ, παρατώντας μικρόφωνα και καλώδια και τρέχοντας μέχρι την απέναντι πλευρά του αγωνιστικού χώρου. Κανένα άγχος για τον ιδρώτα στα πουκάμισα, για τη σωστή τηλεοπτική και σοβαρή στάση, για τίποτα... Το απόλυτο «τσαλάκωμα» που τους κάνει μοναδικούς αλλά συνάμα κάνει και μοναδική την πλήρως ακομπλεξάριστη βρετανική τηλεόραση.

