Μιχάλης Μπούσης: Ο «θείος» απ’ το Σικάγο που θέλει να αλλάξει τον ΟΦΗ!

Τέλη Αυγούστου, με τον ΟΦΗ να έχει επιστρέψει και τυπικά στη Super League και να έχει μπει με θετικό αποτέλεσμα στη σεζόν (2-2 με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη), σκάει η «βόμβα» στο Ηράκλειο. Γιάννης & Γιώργος Σαμαράς, μαζί με τον Ηλία Πουρσανίδη επικοινωνούν με τους ανθρώπους του συλλόγου, μεταφέροντας το ενδιαφέρον επιχειρηματία για ανάμειξη με την ιδιοκτησία και τη διοίκησή του. Στην αρχή όλοι ψάχνουν να βρουν πόθεν προέρχεται το ενδιαφέρον και με δεδομένη τη σοβαρότητα της τριανδρίας, όλοι καταλαβαίνουν πως πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Τελικά ο ενδιαφερόμενος είναι ο Μιχάλης Μπούσης, το ονοματεπώνυμο του οποίου δεν λέει τίποτα, αλλά όσα έχει κάνει εκείνος και η οικογένειά του στις ΗΠΑ, όπου ζουν εδώ και πολλά χρόνια, μαρτυρούν το μέγεθός του και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κατάσταση.

Επιχειρηματίας στις μεσοδυτικές πολιτείες στον τομέα των πολυκαταστημάτων, θρεμμένος στις ΗΠΑ με χαρακτηριστικό τη φιλοδοξία και την οξυδέρκεια, ο Μπούσης διαχειρίζεται και αναπτύσσει την οικογενειακή αλυσίδα «Cermak Fresh Market». Στον ΟΦΗ θέλει να επιχειρήσει σε ένα πεδίο διαφορετικό απ’ όσα έχει μάθει και γνωρίσει ως τώρα, με την αγάπη πάντως για την Ελλάδα, καθώς και τα όποια «βήματα» ως τώρα να δείχνουν σιγουριά και ικανότητα.

ΡΙΖΕΣ ΤΡΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ

Η οικογένεια Μπούση έψαξε από τις πρώτες «σελίδες» του οικογενειακού ημερολογίου την τύχη της στις ΗΠΑ. Ο Δημήτρης και η Ελένη, γονείς του Άγγελου, του Γιώργου, της Βικτώριας, όπως φυσικά και του πρωτότοκου Μιχάλη, γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στην Προσύμνη του Νομού Αργολίδας. Ο Δημήτρης σπούδασε μηχανικός βιομηχανίας στην Αμερική κι επέστρεψε στην Ελλάδα το 1981 για λογαριασμό της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 1982 επέστρεψε μαζί με την Ελένη στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να αναπτύξουν εκεί τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Λίγα χρόνια αργότερα (1986), μαζί με τον συνεργάτη του, Παντελή Τζοτζίλη, ονειρεύτηκαν να ανοίξουν ένα παντοπωλείο που θα προσφέρει στους πελάτες τους το πιο φρέσκο ​​προϊόν στις πιο προσιτές τιμές. Το πρώτο τους κατάστημα ήταν 2.500 τετραγωνικά πόδια και ονομάστηκε «Central Park Produce», από το όνομα του δρόμου στο οποίο έδρευε, σύμφωνα με το retail-merchandiser.com.

Το κατάστημα εξυπηρετούσε τις κοινότητες του Πουέρτο Ρίκο και του Μεξικού στη συνοικία Χάμπολτ Παρκ του Σικάγο. Αν και ήταν μικρό, οι συνεργάτες το χρησιμοποίησαν ως εμπειρία εκμάθησης και άνοιξαν ένα δεύτερο κατάστημα το 1993, το «Cermak Produce» στην οδό Τσέρμακ και τη λεωφόρο Σίσερο. Η επιτυχία ήρθε σύντομα και σ’ αυτό το εγχείρημα, ανοίγοντας την «όρεξη» για τα επόμενα.

Όσο περνούσε ο καιρός, ποικίλα καταστήματα «φύτρωναν» και στόχευαν σε επιπλέον εθνοτικές ομάδες. Τμήμα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιείο, τμήμα εξυπηρέτησης πελατής, παντοπωλείο και άλλα τέσσερα καταστήματα με όλα τα είδη που χρειάζονται σπίτια, νοικοκυριά, εξοχικά και κατοικίες ήρθαν για να φτιάξουν ένα δίκτυο που προσέφερε τα πάντα, καθιστώντας την οικογένεια Μπούση κυρίαρχο «παίκτη» στην αγορά του Ιλινόις.

Εδώ και λίγα χρόνια, ο πρωτότοκος γιος του Δημήτρη και της Ελένης, Μιχάλης, είναι αυτός που διαχειρίζεται την επιχείρηση, βλέποντας την να αυξάνεται και τα καταστήματά της να πληθύνονται! Πρόσφατα άνοιξε άλλο ένα, το δεύτερο, στο Μιλγουόκι και ανεβάζοντας στα 15 τον συνολικό αριθμό, μαζί με τα υπόλοιπα 13 στο Σικάγο, όπου κυριαρχεί από την εποχή που ο πατέρας του και ο συνέταιρός του μεσουρανούσαν. Πλέον είχε μπει στην πόλη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ είχε συνεργαστεί χορηγικά και με τους Μπακς.

«Θέλουμε να προσφέρουμε φρέσκα προϊόντα σε όλους, να πηγάινουμε να τα αγοράζουμε κι εμείς οι ίδιοι», τονίζει στην ιστοσελίδα ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης, με την αλυσίδα του πια να έχει στο πελατολόγιό της μέλη όλων των εθνικοτήτων: μεξικάνική, πορτογαλική, ιταλική, πολωνική, ρωσική και άλλες ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές, όπως φυσικά και την ελληνική.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αν και έχει δει τα καταστήματά του να μεγαλώνουν σε δημοτικότητα, ο Μπούσης διατηρεί μια πολύ πειθαρχημένη προσέγγιση όταν πρόκειται να αποφασίσει πότε ή πότε είναι ώρα να ανοίξει μια νέα θέση. Ένας κανόνας στον οποίο συμμορφώνεται είναι να μην ανοίξει ποτέ ένα νέο κατάστημα, μέχρι να ανοίξει το πιο πρόσφατα ανοιχτό κατάστημα και να καταγράφει κέρδη.

Αυτό συνέβη με το δεύτερο πιο πρόσφατο κατάστημά του, λίγα τετράγωνα από το «Μίλερ Παρκ» στο Μιλγουόκι. Το κατάστημα των 60.000 τετραγωνικών ποδιών αποτέλεσε το πρώτο στην πόλη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με άλλο ένα, το πιο καινούργιο, να ανοίγει στα τέλη του 2017. «Θα ήθελα να μας δούμε να μείνουμε στο Midwest», δηλώνει ο Μπούσης. «Θα ήθελα στο τέλος να φτάσω σε 50 καταστήματα, είτε μέσω ανάπτυξης είτε με την αγορά ανεξάρτητων».

Εν μέσω αλλαγών στο χώρο της αγοράς, του εκσυγχρονισμού που έφερε η τεχνολογική ανάπτυξη και των δυσκολιών στη διαχείριση, η Cermak Fresh Market καταφέρνει όχι μόνο να επιβιώνει, μα και να αναπτύσσεται. Τα αμερικανικά media επιτονίζουν τη σημασία της οικογένειας Μπούση και τον τρόπο με τον οποίο διοικεί την επιχείρηση.

Ο Μιχάλης ξεκίνησε να εργάζεται στα καταστήματα ως έφηβος, μαθαίνοντας εξαρχής μια προσέγγιση που δεν ξεχνα να επαναλαμβάνει και να έχει ως κανόνα: «Όπως το βλέπω εγώ, ο πελάτης είναι αυτός που διατάζει», συνηθίζει να λέει, συμπληρώνοντας: «Ζητώ συχνά να μου λένε τι ψάχνουν κι αν δεν το έχουμε, τότε αρχίζουμε να ψάχνουμε για να το βρούμε και να τους το προσφέρουμε».

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Η μητέρα του, Ελένη, παρέλαβε σε εκδήλωση στις 13 Μαΐου 2017 το μετάλλιο τιμής «Ellis», για τις καλές της πράξεις για ορφανά παιδιά, γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ή έχουν ανάγκη, ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς κι εκείνους που υποφέρουν.

«Ήταν μια πολύ συναισθηματική εμπειρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ήρωες που παλεύουν κόντρα σε όλους και σε όλα. Ξέρω ότι οι γονείς μου ήρθαν εδώ με δύο βαλίτσες, 25 δολάρια στην τσέπη και τέσσερα μικρά παιδιά στα χέρια, χωρίς εκπαίδευση και το κύριο μέλημά τους ήταν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο», είχε δηλώσει σχετικά η μητέρα του επίδοξου ιδιοκτήτη και «αφεντικού» του ΟΦΗ.

Παράλληλα, η Ελένη Μπούση είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας στο Ουίλινγκ του Ιλιόις, καθώς και μια εκ των ιδρυτών του «Ιπποκράτειου Ιδρύματος Ερευνών για τον Καρκίνο» («Hippocratic Cancer Research Foundation»), έχοντας αναγνωριστεί πολλές φορές για τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες και για την υποστήριξη του Ελληνισμού στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.

Thank you, Mike Bousis for donating to Curing Kids Cancer! #ForTheKids #MecumChicago pic.twitter.com/y04ZfJfZvq

— curingkidscancer (@curingcancer) 8 Οκτωβρίου 2016