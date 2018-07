Το Μουντιάλ της ζωής τους!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 ολοκληρώνεται και οι μνήμες είναι ακόμα νωπές από στιγμές, παιχνίδια και πρόσωπα που ξεχώρισαν και επανέρχονται με μεγάλη άνεση σε κάθε κουβέντα γύρω από τη διοργάνωση που παρακολούθησε και θαύμασε ο πλανήτης τον τελευταίο μήνα.

Πέρα από τα... βαρύγδουπα ονόματα, τους παίκτες εκείνους που πριν ακόμα την έναρξη του Μουντιάλ είχαν στρέψει πάνω τους τα φώτα και την προσοχή, αλλά και εκείνους που κόντρα στις τεράστιες προσδοκίες απέτυχαν να φανούν αντάξιοι των απαιτήσεων, υπήρξαν και τέσσερις ποδοσφαιριστές που ο καθένας ξεχώρισε στην ομάδα του, δίχως να το περιμένει κανείς.

Δυο Άγγλοι και δυο εκ των φιναλίστ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, απαρτίζουν ένα καρέ παικτών που όχι απλά έλαμψαν στα γήπεδα της Ρωσίας, αλλά κέρδισαν θαυμασμό, πόντους στους συλλόγους που αγωνίζονται ενόψει της νέας σεζόν, αλλά και φυσικά, αύξησαν την τιμή των... ποδοσφαιρικών τους μετοχών.

Ο Άντε Ρέμπιτς είναι ένας εξ αυτών. Ο εξτρέμ της εθνικής ομάδας της Κροατίας έχει κάνει τρομερό τουρνουά, με σταθερότητα, ασταμάτητα τρεξίματα, τσαγανό που... αρμόζει στο σύνολο που έχει συγκροτήσει και έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό (πριν από τα μπαράζ των προκριματικών) ο Ζλάτκο Ντάλιτς. Ο διεθνής άσος της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όπως ακριβώς ταλαιπωρούσε τους αντιπάλους του από τα πλάγια στη Bundesliga της περσινής αγωνιστικής περιόδου, κάνοντας μάλιστα τρομερό τελικό Κυπέλλου απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, κατακτώντας το μετάλλιο του νικητή και σκοράροντας δυο φορές σε ένα τρομερό παιχνίδι από την ομάδα του Νίκο Κόβατς.

Μάλιστα, ο Κροάτης προπονητής, ανέλαβε πλέον τους Βαυαρούς, τους οποίους... κατατρόπωσε στον τελικό του DFB Pokal του 2018, με τα σενάρια να φουντώνουν αναφορικά με την μετακίνηση και του Ρέμπιτς στην «Allianz Arena» ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Ο εξτρέμ της Άιντραχτ, ξέρει πλέον πως η τιμή του έχει αναρριχηθεί στα 50 εκατ.ευρώ, πρόσθεσε στο βιογραφικό του και γκολ κόντρα στην Αργεντινή στην εκπληκτική επικράτηση με σκορ 3-0 απέναντι στη «σελέστε» και αποτελεί έναν από τους μαχητές της κροατικής μηχανής που έχει παίξει τρεις παρατάσεις, έχει ανατρέψει κατάσταση έχοντας βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και έχει ήδη γράψει ιστορία ως μέλος της πρώτης παρουσίας της Κροατίας σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μπέντζαμιν Παβάρ, στην ηλικία των 22 ετών, συμπλήρωσε ένα παζλ με το οποίο, το φετινό Μουντιάλ έγινε το πρώτο έπειτα από αυτό του 1998, όπου σκοράρουν τρεις αμυντικοί για την εθνική ομάδα της Γαλλίας (μαζί με τους Ουμτιτί και Βαράν φέτος, έναντι των Λιζαραζού, Μπλανκ και Τουράμ). Οι εμφανίσεις του, έκαναν τους διοικούντες τη Στουτγκάρδη να σκέφτονται ότι οι μέρες του στο γερμανικό κλαμπ είναι... μετρημένες για το φετινό ή στην καλύτερη για τον σύλλογο περίπτωση, για το επόμενο καλοκαίρι. Ο νεαρός μπακ, με ωριμότητα στο παιχνίδι του, προσφορά σε άμυνα και επίθεση, καλές προωθήσεις, πολύ καλό πόδι κι ένα καταπληκτικό γκολ απέναντι στην Αργεντινή – ίσως το καλύτερο που έχει επιτευχθεί στο φετινό Μουντιάλ της Ρωσίας – αποτελεί ακόμα ένα... καμάρι της Bundesliga.

Σε μια ομάδα που τον περιβάλλουν παίκτες όπως οι Καντέ και Πογκμπά (με τον χαφ της Τσέλσι να βρίσκεται... παντού και να κάνει ως συνήθως τη βρώμικη και πολύτιμη δουλειά, αλλά και τον μέσο της Μαν.Γιουνάιτεντ που ειδικά στο ματς με το Βέλγιο βοήθησε στην αντιμετώπιση του Αζάρ από την πτέρυγα), ο Παβάρ αποκόμισε τρομερές εμπειρίες, έκανε τους Γάλλους οπαδούς να φωνάξουν τ’ όνομά του και φυσικά, να μη χορταίνει κανείς να παρακολουθεί το τρομερό σουτ με το οποίο σκόραρε απέναντι στην «αλμπισελέστε», στους «16» του τουρνουά. Ντροπαλός ως ένας συνηθισμένος πιτσιρικάς μπροστά στην κάμερα όταν ακούει καλά λόγια και εγκωμιαστικά σχόλια για τις εμφανίσεις του, ο δεξιός μπακ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους του Μουντιάλ της Ρωσίας. Μια ματιά στα social media και γίνεται κατανοητή η ψήφος εμπιστοσύνης που απολαμβάνει για τη θέση στο δεξί άκρο της κορυφαίας 11άδας του θεσμού.

Still the best goal of the World Cup Pavard pic.twitter.com/p0QvumzKfY — MuserMBC1 (@MuserMBC1) July 11, 2018

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας, για κάποιο λόγο που μόνο εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να τη δει ν’ αποτυγχάνει, είχε αρκετούς πολέμιους. Τα... νεαρά λιοντάρια του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, είχαν «εχθρούς» χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ο ενθουσιασμός και το σύνθημα «it’s coming home» ενοχλούσε δίχως να καταλαβαίνει κανείς το γιατί. Και ο αποκλεισμός από τους Κροάτες ήρθε απολύτως δίκαια, με το ποδόσφαιρο να επιβραβεύει την καλύτερη ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά, η Τρίτη νεότερη αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας σε Μουντιάλ, ένωσε τους οπαδούς της, κέρδισε το χειροκρότημα και επιστρέφει στη βάση της, έχοντας θέσει νέα δεδομένα και έχοντας απομακρύνει ακόμα περισσότερο από το μυαλό του κόσμου τις αποτυχίες του παρελθόντος. Σε αυτή τη φετινή προσπάθεια που σταμάτησε στα ημιτελικά, οι Τζόρνταν Πίκφορντ και Κίεραν Τρίπιερ ξεχώρισαν με διαφορά.

Η κουβέντα για την πολυετή αναζήτηση ενός πολύ καλού τερματοφύλακα για τα «τρία λιοντάρια» και ειδικά μετά τον διχασμό που προκάλεσε ο αποκλεισμός του Τζο Χαρτ, έφερε στο προσκήνιο τους Πίκφορντ, Μπάτλαντ και Πόουπ. Και ο πρώτος έκανε το τουρνουά της ζωής του! Ο πορτιέρε της Έβερτον με απίστευτες επεμβάσεις, σταθερότητα και έχοντας εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους Στόουνς, Μαγκουάιρ και Γουόκερ μπροστά του, ήταν πραγματικό... λιοντάρι. Οι αποκρούσεις του στα ματς με τους Κολομβιανούς, τους Σουηδούς, οι προσπάθειές του απέναντι στους Κροάτες, η τρομερή επέμβαση με το πόδι σε φάση με τον Μάντζουκιτς, ήταν από τα highlights του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εικόνα του, όταν είχε μείνει μόνος με τις σκέψεις του και τα συνθήματα των οπαδών στ’ αυτιά του λίγο μετά τον πικρό αποκλεισμό στα ημιτελικά, θα τον κάνει κι εκείνο ακόμα πιο δυνατό ενόψει και του Euro του 2020...

Ο Πίκφορντ ήταν, ομολογουμένως, ο κορυφαίος Άγγλος στο Μουντιάλ, με τον Κίεραν Τρίπιερ να έρχεται δεύτερος, με εξίσου σπουδαίες εμφανίσεις, θρασύτητα και όρεξη για να στηρίξει το όνειρο στο οποίο πίστεψε εκείνος, οι συμπαίκτες του και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στα γήπεδα της Ρωσίας. Ο δεξιός φουλ – μπακ της Τότεναμ, έχοντας δουλέψει τρομερά με τον Μαουρίσιο Ποκετίνο στα «σπιρούνια», θύμισε Μπέκαμ από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα με το αγγλικό εθνόσημο. Έχοντας φτιάξει έξι ευκαιρίες για γκολ από τη δεξιά πλευρά, ο Τρίπιερ έγινε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη δημιουργία μετά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στο ματς με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το 2006 στη Γερμανία.

Επιπλέον, με το γκολ του με την πανέρμοφη εκτέλεση φάουλ απέναντι στην Κροατία στον ημιτελικό, έγινε μόλις ο δεύτερος Άγγλος διεθνής μετά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που σκοράρει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ο «Μπεκς», το είχε πετύχει στη διοργάνωση του 1998 και του 2006, σε ματς κόντρα σε Κολομβία και Περού αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, είναι και ο τρίτος Άγγλος που στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα σε ημιτελικό Μουντιάλ, μετά τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (1966) και τον Γκάρι Λίνεκερ (1990).

Ταχύτατος, με σωστές τοποθετήσεις στα μαρκαρίσματά του, με έφεση στην ανάκτηση της κατοχής της μπάλας, με τεράστιο ατού τη δημιουργία ευκαιριών με τα ακριβή γεμίσματα στην αντίπαλη περιοχή και με ένα γκολ στο τουρνουά. Ο Κίεραν Τρίπιερ ξέρει πολύ καλά τον κόπο που κατέβαλε και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει ή να πείσει κάποιον για τα δάκρυά του αμέσως μετά τον ημιτελικό όταν μιλούσε για την επιθυμία του ιδίου και των συμπαικτών του να χαρίσουν μια επιτυχία στο αγγλικό έθνος.