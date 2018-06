Τεόφιλο Στίβενσον: Hasta la victoria siempre (vid & pics)

Η πιο ένδοξη μάχη είναι αυτή που δεν δόθηκε! Αυτή που δεν έχει απώλειες, νεκρούς, οιμωγές και σπαρακτικές, θρηνητικές, ουρανομήκεις κραυγές. Η αναίμακτη δόξα αξίζει όσο δυο πόλεμοι μαζί και αυτός που επέλεξε να μην θυσιαστεί σε ένα ανόητο πόλεμο, πάντα θα μνημονεύεται και πάντα θα δικαιώνει το σύνθημα του Ερνέστο “Τσε” Γκεβάρα “μέχρι τη νίκη, πάντα”. Για την Κούβα τέτοια περίπτωση ανδρός υπήρξε και ίσως είναι η μοναδική στον κόσμο: ο Τεόφιλο Στίβενσον.

Ο πυγμάχος που ενσάρκωσε όσο κανείς τα ιδεώδη της επαναστατικής κυβέρνησης των Φιντέλ Κάστρο, “Τσε” Γκεβάρα. Ο Στίβενσον δεν ήταν απλά ο κορυφαίος ερασιτέχνης μποξέρ του κόσμου, αλλά ήταν και αμετακίνητος στις αρχές και τις θέσεις του. Γι' αυτόν πάνω απ' όλα έμπαινε η τιμή και η υπεροχή της χώρας του. Θα ήταν ανήθικο εκ μέρους του να κηλιδώσει αυτή τη στάση ζωής με το να δεχτεί αμοιβή για τις υπηρεσίες θεάματος που πρόσφερε στο φιλοθεάμον κοινό.

Όταν αρνήθηκε ασύλληπτο ποσό για την εποχή του, για να γίνει στην ουσία επαγγελματίας, κατάφερε το ακατόρθωτο: κράτησε τη νίκη για πάντα μέσα του και την άφησε να τον συνοδεύει στο διηνεκές. Κανείς δεν μπορούσε να τον ψέξει πως ξεπουλήθηκε, κανείς δεν μπόρεσε να μην αναγνωρίσει το μεγαλείο του Τεόφιλο Στίβενσον.

Αμέσως τράβηξε την προσοχή

Ο τίτλος του κορυφαίου ερασιτέχνη πυγμάχου δεν είναι φυσικά δημοσιογραφική υπερβολή. Ο Κουβανός δεν χρηματίστηκε ποτέ για να κάνει αυτό που αγαπούσε και το έκανε σχεδόν τέλεια. Κέρδισε τρία συνεχόμενα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, 1976, 1980. Ο ίδιος έχει πει γι' αυτή την εποχή πως “οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε Μόναχο και Μόντρεαλ είναι αγαπημένες μου αναμνήσεις, η καλύτερη φάση στην καριέρα μου”.

Ο Στίβενσον, γνωστότερος στην Κούβα με το ψευδώνυμο “Pirolo”, γεννήθηκε στην πόλη Puerto Padre, στην επαρχία Las Tunas, στην ανατολική Κούβα το 1952. Γιος πατέρα μετανάστη από το νησί Saint Vincent και μητέρας από την Κούβα. Ξεκίνησε να προπονείται σε ηλικία 14 ετών και είχε τον πρώτο σημαντικό αγώνα απέναντι στον Λουίς Ενρίκεζ, τον οποίο κέρδισε στα σημεία. Το 1968 κατέκτησε την πρώτη θέση στα μεσαία βάρη στο πρωτάθλημα Νέων και την επόμενη χρονιά το ασημένιο στο “Playa Giron national boxing tournament”. Το 1970 επικράτησε του Νάνσιο Καρίγιο, ο οποίος εκπροσώπησε την Κούβα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, στην Πόλη του Μεξικό. Οι επιτυχίες αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αλσίντες Σαγκάρα (Alcides Sagarra) και τον Αντρέι Σεβροσένκο, σοβιετικό προπονητή που είχε βρεθεί στην Κούβα στο πλαίσιο αλληλεγγύης των σοσιαλιστικών κρατών. Οι δυο τους άρχισαν να τον προπονούν για τους επικείμενους Ο.Α του 1972.

Όχι σε πέντε εκατομμύρια δολάρια!

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του στο Μόναχο. Στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε τον Αμερικανό Ντουέιν Μπόμπικ, ο οποίος είχε κερδίσει τον Κουβανό σε προηγούμενο ματς. Ο Μπόμπικ περίμενε εύκολο παιχνίδι, όμως η αλλαγή του Στίβενσον ήταν εντυπωσιακή. Τόσο στη δύναμη όσο και στην τακτική. Ο διαιτητής διέκοψε υπέρ του Στίβενσον τον αγώνα στον τρίτο γύρο. Στην επόμενη φάση ο Γερμανός Πέτερ Χάσινγκ ήταν το εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει. Στο δεύτερο γύρο όλα τελείωσαν και ο Χάσινγκ είπε πως δεν τον είχαν χτυπήσει ποτέ τόσο δυνατά. Ο τελικός θα ήταν απέναντι στον Ρουμάνο Ιόν Αλεξ (Ion Alexe), όμως είχε σπάσει το χέρι του και έτσι το χρυσό πήγε δίχως κόπο στον Στίβενσον. Το πρώτο στην πυγμαχία για την Κούβα.

Όταν κέρδισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, το 1974, οι διοργανωτές επαγγελματικών αγώνων άρχισαν τον πιέζουν να αντιμετωπίσει τον Μοχάμεντ Άλι στον αγώνα του αιώνα όπως τον αποκαλούσαν. Ο Στίβενσον όμως αρνήθηκε, απορρίπτοντας πέντε εκατομμύρια δολάρια! Υπερασπιζόμενος την απόφαση του τόνισε: “Δεν θα άλλαζα την Κούβα για όσα χρήματα κι αν μου έδιναν. Προτιμώ την αγάπη οκτώ εκατομμυρίων Κουβανών”. Το αμερικανικό “Sports Illustrated” σε σχετικό άρθρο έγραψε “προτιμά να είναι Κόκκινος παρά πλούσιος”.

Θαυμασμός για Φιντέλ

Το άρθρο του “S.I” περιέγραφε ακριβώς τον πυγμάχο-φαινόμενο. “Και μόνο το μέγεθος αρκεί για να κάνει τον αντίπαλο να βάλει τα κλάματα. Ο τύπος έχει ύψος 1.90μ και ζυγίζει 97 κιλά. Δυνατοί ώμοι, μεγάλο στήθος και δυνατά, μυώδη χέρια. Σε δύο-τρία χρόνια θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Ωστόσο, σίγουρα δεν θα γίνει”. Πέρα από την αγάπη του για την Κούβα, ο Στίβενσον δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για τον Φιντέλ Κάστρο. Το 2007, σε συνέντευξη του, είχε πει για τον ηγέτη της Επανάστασης: “Είναι μεγαλόκαρδος, έχει βαθιά αισθήματα για τους άλλους, σκέφτεται τους άλλους. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι ανθρωπιστικές και πασιφιστικές του ιδέες”.

Το 1976, στους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ, βρισκόταν στην ακμή της καριέρας του. Το δεξί του ήταν δυναμίτης και σε αυτό δεν μπόρεσαν να αντισταθούν οι Πέκα Ρουόκολα (Φινλανδία), Τζον Τέιτ (ΗΠΑ). Ο Ρουμάνος Μιρτσέα Σιμόν άντεξε μέχρι τον τρίτο γύρο στον τελικό. Το δεύτερο χρυσό για τον Στίβενσον ήταν γεγονός. Το 1980, στη Μόσχα, το έργο του ήταν πιο εύκολο, μια και οι ΗΠΑ δεν μετείχαν στους Αγώνες (μποϊκοτάζ). Στον τελικό νίκησε τον Σιοβετιό Πιοτρ Ζάεφ. Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν. Υπερασπίστηκε τον τίτλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με νίκες τόσο το 1978 όσο και το 1986. Μολαταύτα, το αήττητο σερί (11 χρόνια) τελείωσε το 1982 στο Παγκόσμιο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα στο Μόναχο όταν ηττήθηκε από τον Φρανσέσκο Νταμιάνι.

Έγινε παράδειγμα

Ο Στίβενσον θα μπορούσε να υπερασπιστεί τους ολυμπιακούς τίτλους στους Ο.Α του 1984 και του 1988. Εντούτοις, η Κούβα δεν κατέβηκε για πολιτικούς λόγους. Έτσι, αποφάσισε να αποσυρθεί τελειώνοντας την καριέρα του με 301 νίκες σε 327 αγώνες! Έλαβε πλήθος βραβείων ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος της κουβανέζικης ομοσπονδίας πυγμαχίας. Ο Φιντέλ Κάστρο μιλώντας γι' αυτόν, στο κατευόδιο του για τον μεγάλο μποξέρ, είπε: “Ο Τεόφιλο Στίβενσον αξίζει την αναγνώριση του λαού της Κούβας για την επιτυχία του, η οποία προήλθε από την πειθαρχία και την αφοσίωση του στο άθλημα, από το κουράγιο του... Πιστεύουμε ότι έγινε πολύτιμο παράδειγμα... Αυτός ο νέος άνδρας, ο ταπεινός γιος, μιας ταπεινής οικογένειας... Ήταν αυτός που είπε ότι δεν θα άλλαζε τον λαό του για όλα τα δολάρια του κόσμου”. Ο Τεόφιλο Στίβενον πέθανε στα 60.

Πηγή

-Teofilo Stevenson: Boxer regarded as the greatest never to fight for money, [“Independent”]